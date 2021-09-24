29藍委挺朱？　江啟臣爆：好幾位跟我道歉「禮貌接待不曉得變成這樣」

▲朱立倫昨赴立法院拜訪黨籍立委，共29人表態挺朱。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

國民黨主席選舉明天登場，在投票倒數時刻，29名藍委表態挺新北前市長朱立倫，大合照時甚至高喊「朱立倫凍蒜」。對此，爭取連任的江啟臣24日受訪時被問到今天與同事見面會不會尷尬，江啟臣表示，其實昨天有不少委員打給他，解釋原本只是基於禮貌出面接待朱立倫，不曉得最後出現這樣的畫面。江強調，過度操作無助團結，也會讓同事尷尬，「去問黨團挺誰，不如去問說誰平常才是跟黨團站在第一線作戰。」

朱立倫23日拜訪國民黨立院黨團，38席立委中共有29人到場，包含黨團三長費鴻泰、陳玉珍、萬美玲，還有李貴敏、曾銘宗、謝衣鳯、廖國棟、林思銘、陳超明、鄭天財、許淑華、葉毓蘭、溫玉霞、張育美、楊瓊瓔、吳怡玎、廖婉汝、李德維、林為洲、魯明哲、陳以信、馬文君、賴士葆、林奕華、鄭正鈐、鄭麗文、呂玉玲、蔣萬安、洪孟楷等29人。

針對黨團立委公開挺朱，江啟臣24日受訪時表示，其實昨天不少委員打給他，解釋原本只是基於禮貌和修養出面接待朱立倫，不曉得最後出現這樣的畫面，他們也很尷尬，「剛剛好幾位委員跟我說不好意思，甚至我知道有幾位委員晚上一一打電話說，昨天那個不是表態，只是禮貌。」

江啟臣強調，黨內選舉手心手背都是肉，過度操作無助於事後團結，也會讓同事尷尬，這些操作都是沒必要的，「我個人也是黨團立委，去問黨團挺誰，不如去問說誰平常才是跟黨團站在第一線作戰。」

江啟臣接著提到，最近很多人在問韓國瑜挺誰，他則反問，過去是誰在挺韓國瑜？當候選人操作這件事，黨員都會反過來思考，過去你在哪裡？有沒有挺韓市長、挺黨團，還是第一時間跳出來罵黨團？「不要因為選舉把下限都秀出來，過度操作只會暴露自己的缺陷，我相信黨員有智慧做出判斷。」

江啟臣表示，對於明天的選舉，他持平常心看待，並呼籲候選人不要選到最後奧步盡出、操作棄保，對於無助黨內團結的作為應該適可而止，此時此刻應該讓黨員冷靜思考下個階段誰最適合帶領國民黨。

至於傳出張亞中陣營也在操作「棄江」，江啟臣則回應，可見他們選到沒信心了，選舉一方面喊團結、一方面喊棄保，這相當矛盾，聽在黨員耳裡也很奇怪，都是同黨要棄誰，這樣還是同志嗎？