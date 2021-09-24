蒲公英很快變強颱　專家提醒：若走得慢不排除會受影響

記者葉國吏／綜合報導

23日一口氣有2個颱風生成，氣象達人彭啟明表示，其中一個蒲公英颱風可能很快就成為強烈颱風，接著會像拋物線一樣往日本方向前進。不過彭啟明提醒，蒲公英的後續發展仍要持續觀察，如果走得慢，勢力也變強，不排除環境會受到大環流的影響。

彭啟明在臉書粉專發文指出，今天台灣的天氣，受到微弱東北風影響，這主要是北方有高壓東移，讓台灣附近的較低層大氣是偏東北風，但中層大氣仍受到高壓勢力影響，雖然轉偏東北風，但較微弱，可能只有東北部的東北角到宜蘭花蓮的迎風面會較有感覺，溫度有機會略降一兩度，北部高溫約32-34度，稍涼一點，但還感受不到明顯的秋意，也有機會有些地形雲發展起來，可能有些短暫雨勢發生。而中南部則不受到東北風影響，仍然是穩定的天氣類型，午後仍有熱對流發展機會，要小心雷擊等容易有較劇烈天氣發展，這類都很局部，要看當時發展情境，甚至也都偶有局部發生的冰雹，遇到的時候要能避就避。

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▲蒲公英颱風潛勢路徑圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

類似天氣將持續到周末，大致都是晴朗穩定，午後有局部短暫雷陣雨，下周預期東北風會減弱，再度轉為高壓勢力影響的環境，不過仍要觀察蒲公英颱風後續的發展，如果走得慢，勢力也變強，不排除環境會受到大環流的影響，也有些偏東北風環境出現，大致上是偏穩定的天氣類型。

今年到目前已經有16個颱風生成，接近歷史同期平均值17.8個，同時九月也有4個颱風生成，接近平均值5個。展望未來，仍有颱風發展機會，不過要留意東北風已經開始醞釀發展，目前都還是很微弱，持續時間也不久，但未來會逐步增強，到十月份東北風的環境更會增多。當颱風遇到東北風，有時也讓颱風路徑變得較為複雜，甚至有時候颱風不來，但有東北風，在颱風水氣環流支撐下，共伴效應也常造成東北部有劇烈降雨，仍要多注意。

而中南部也將進入較穩定的東北風背風面環境，這時候要注意空氣污染物容易累積，同時也逐步進入枯水期，順著時令的改變，做好生活的調整安排，這是很重要的工作。