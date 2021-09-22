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恐有新颱發展！入秋首波東北風周五轉涼　降雨熱區曝

▲台北市市區午後雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲氣象局預報員陳伊秀說，今、周四各地以午後雷陣雨為主。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明表示，近期雖然很像有颱風會發展，但距離似乎比較遠一點點，「對我們影響不大」，各位可以放心。氣象專家吳德榮提醒，周五起至下周一北台灣受入秋首波微弱東北風影響，迎風面北海岸、東北角雲量增多有局部雨，大台北東側及宜蘭雲量稍增偶有局部短暫降雨的機率，氣溫略降稍轉涼。

中央氣象局預報員陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天（22日）、周四各地以午後雷陣雨為主，清晨中部以北有零星降雨；周五至周日微弱東北風影響，北部、東半部和大台北山區有局部降雨，其他地區以多雲、午後雷陣雨為主；下周一、下周二東北風弱掉，東半部仍有局部降雨，其他地區以多雲、午後雷陣雨為主。

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

至於未來一周高溫部分，陳伊秀說，西半部都有33、34度，東半部則約30至32度；至於周五至周日微弱東北風影響期間，台北高溫降1、2度約32度。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今、周四太平洋高壓影響，白天各地晴朗炎熱，最高溫約在36度左右，午後有對流在山區發展，擴及部分鄰近平地，近山區活動需注意。

吳德榮表示，周五起至下周一北台灣受入秋首波微弱東北風影響，迎風面北海岸、東北角雲量增多有局部雨，大台北東側及宜蘭雲量稍增偶有局部短暫降雨的機率，氣溫略降稍轉涼，背風面無影響，天氣晴朗、白天炎熱，最高氣溫仍達34、35度左右，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率；下周二各地白天晴朗炎熱，北台氣溫略升，午後山區有對流發展。

彭啟明指出，周五有波微弱東北風南下接近，北部、東半部可能有局部短暫陣雨，但天氣大致上都還滿穩定的；近期雖然很像有颱風會發展，但距離似乎比較遠一點點，「對我們影響不大」，各位可以放心，到月底都是類似天氣。至於近期是否可能有颱風發展，陳伊秀說，目前沒有。

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