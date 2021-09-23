閩台交流天氣資訊　兩岸青年「創意玩轉」氣象主播賽　

▲第九屆「海青節•海峽氣象青年匯」 。（翻攝／央廣網）

記者任以芳／福州報導

第九屆「海青節•海峽氣象青年匯」在福州舉行，兩岸氣象達人秀經過初賽、復賽，共25件作品進入最後決賽。來自兩岸的學生善用「主播+短視頻」模式，聚焦近年氣候變遷大事、氣象科普、氣象服務等新模式，透過雲視頻互相交流未來氣象行業創意前景。

兩岸氣象達人秀活動於7月8日正式啓動，截至九月中，組委會共收到參賽作品148件，其中專業組32件，業餘組116件。台灣作品76件，分別來自台灣大學、輔仁大學、台北大學及淡江大學等28所高校。最終，兩岸全部作品經過初賽、復賽，共25件作品進入最後決賽。

▲福州台灣連線交流氣象資訊 。（圖／海青節組委會提供）

另外，閩台氣象交流行之有年，福州與馬祖共同簽署的榕馬航線氣象服務協議。推進閩台應急管理合作和交流、海洋和氣象科技、氣象防災減災等方面的合作和交流。

馬祖漁會電台台長池銀寶表示，漁民們非常希望獲得有更多的氣象訊息，在瞬息萬變的天氣下，及時躲避危險的大風大浪。

馬祖漁會、馬祖旅行商業同業公會相關負責人表示，「馬祖碼頭和航運公司每天都能收到福州氣象局的天氣預報短信。」還可以隨時在微信公眾號上查看氣象資訊，保障通航安全。

未來，福州市氣象局將提供更多、更精細的氣象服務產品推送給台灣漁民朋友，為馬祖相關漁業協會提供定製化氣象資訊，服務馬祖民生，促進兩地協同發展。