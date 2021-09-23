一日雙颱「蒲公英」恐飆成強颱！入秋首波變天雨報到　2地區降溫

▲今年第16號蒲公英颱風誕生。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

一日雙颱！中央氣象局23日晚間9時45分發布消息，位於關島西方海面的熱帶低壓，已經發展成今年第16號輕度颱風「蒲公英」（Mindulle，北韓命名），預測未來路徑將朝西北方向、往日本東南方海面移動，對台灣沒有直接影響。不過24日起，入秋首波東北風逐漸增強，北東地區變天轉雨，桃園以北、東北部高溫略降2、3度，有局部較大雨勢，暑氣可望稍紓解。

氣象局預報員朱美霖表示，受東北風增強影響迎風面天氣轉變，目前位在日本、韓國一帶的低壓及鋒面系統，近2天逐漸往東移動，隨後北方冷高壓南下，但南下幅度有限，高壓中心離台灣仍遠，因此24日台灣附近東北風稍增強，為迎風面帶來轉變，大台北、東半部雲量稍增多，降雨機率略為提高，基隆北海岸、宜蘭附近有局部較大雨勢，受雲多、下雨影響，北東地區高溫略降1、2度，桃園以南則維持上午晴朗炎熱、午後有雷陣雨的天氣，並持續有34、35度的高溫出現。

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▼蒲公英將向西北大轉彎，朝日本東南方海面接近。（圖／中央氣象局）



至於颱風部分，今年第15號颱風「電母」（Dianmu）已於上午生成，中心位在鵝鑾鼻西南方約1360公里海面上，往西北西朝越南移動；關島附近的熱帶低壓，則於晚間生成第16號颱風「蒲公英」，距離台灣東南東方超過2560公里，以時速20公里速度，向西北西朝日本東南方海面前進，一日雙颱皆對台灣沒有直接影響，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，7級暴風半徑100公里。

23日正逢「秋分」，晝夜平分，氣象局預估，25、26日（周六、日）受入冬首波東北風持續影響，迎風面的基隆北海岸、東半部地區及大台北山區雲量偏多，有局部短暫雨，其他地區為晴到多雲，午後嘉義以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；其中25日大台北也有局部短暫雨，基隆北海岸及東北部並有較大雨勢發生機率，北部及東北部暑氣可望稍微獲得紓解。

▼入秋首波變天！東北風報到轉雨降溫。（圖／NCDR）



天氣風險公司也分析，16號颱風蒲公英將以較緩慢的速度往西北方向移動，強度將持續增強，有機會達到中度甚至是強颱，預估下周將來到日本南方海面逐漸往北轉向，北轉位置、速度需視北方西風系統的變化，路徑還有變動的空間，不過北轉的機率仍較高。

天氣風險公司指出，秋分後，太陽直射點開始轉移至南半球，北半球白晝漸短、黑夜漸長，正式進入冬半年，秋冬季節的天氣型態將會越來越明顯。恰巧23日至24日將有入秋「第一波東北風」報到，雖然還沒有明顯冷空氣南下，氣溫感受上不太明顯，主要是風向轉變，導致迎風面地區雲量增多、有局部降雨而導致高溫稍降低一些，但短時間內還沒有明顯轉涼的趨勢。

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