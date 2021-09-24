入秋首波東北風今報到！4地區有雨轉涼　蒲公英恐成強颱

▲今天北台灣受到入秋首波東北風影響，迎風面北海岸、東北角雲量增多有雨。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

今天北台灣受到入秋首波東北風影響，迎風面北海岸、東北角雲量增多有雨，大台北東側也會受到影響。這波東北風影響到下週一，接著高壓增強又會回到晴朗炎熱的天氣型態。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(24)日起至下週一(27日)北台灣受入秋首波微弱東北風影響，迎風面北海岸及東北角雲量增多、有局部雨，大台北東側及宜蘭雲量稍增、偶有局部短暫降雨的機率；氣溫略降，稍轉涼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

背風面無影響，天氣晴朗、白天炎熱，最高氣溫仍達34、35度左右，應注意防曬、防中暑；中南部山區午後有局部短暫降雨的機率。今日各地氣溫：北部22至32度，中部23至34度；南部23至35度，東部22至34度。

最新模式模擬顯示，下週二至週四(28至30日)太平洋高壓增強，各地白天晴朗炎熱，最高溫達35、36度左右，紫外線強、注意防曬；山區午後偶有局部短暫降雨的機率。下週四晚起太平洋高壓減弱，北台灣水氣增多，氣溫略降。

▲今(24日)晨2時中央氣象局「路徑潛勢預測圖」(左圖)顯示，「蒲公英」在關島西北方海面，向西北前進；將通過「海洋熱含量」高的海域(右圖)，強度將急速增強。另一輕颱「電母」已登陸越南(左圖)，強度將減弱。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

另外，「蒲公英」昨(23日)晚20時形成，今(24日)晨2時中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，「蒲公英」在關島西北方海面，將通過「海洋熱含量」(OHC)高的海域，強度將急速增強(中央氣象局達「中度」上限，美、日則跨過「強烈」門檻)；受高壓西南側導引，向西北前進，未來在日本南方海面大迴轉，對台無影響。

另一輕颱「電母」已登陸越南，強度將減弱，對台亦無影響。最新(23日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今起至下週一(27日)台灣附近大氣底層為東北風，中層大氣則為太平洋高壓籠罩，故僅為迎風面帶來天氣轉變，背風面無影響。