反萊豬遭政府告發偵辦！蘇偉碩自嘲不知悔改　怒嗆：持續散佈有毒





▲蘇偉碩被地檢署傳喚到案說明，他宣布不認罪也不會進去報到 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

精神科醫師蘇偉碩先前透過多場公聽會強調萊劑對人體有害，遭衛福部告發違反《食安法》，去年12月被警方要求到案說明，時隔8個多月，蘇偉碩接到高雄地檢署傳票，22日下午被傳喚到案說明，但他在場外表示，不認罪也不會進去報到，希望檢察官將他拘提和起訴，由法院審理萊豬是否有毒。

▲地檢署前大批支持者和警力 。（圖／記者洪靖宜攝）

去年因反萊豬言論被衛福部告發的精神科醫師蘇偉碩，22日下午被地檢署傳喚到案說明，進地檢之前，現場有大批支持者以「人人都是蘇偉碩」名號，到地檢署前聲援，人數大約80人，包含杏仁哥和罷捷發言人徐尚賢都有到場，另外，台灣環境保護終身成就獎得主洪輝祥，也頒發「光榮被告」獎章給蘇偉碩，並大喊：「聲援蘇偉碩，全民審萊豬！」

▲大批支持者聲援 。（圖／記者洪靖宜攝）

而蘇偉碩也帶著妻子王文心到場，他發表言論時提到：「萊豬有毒是一個事實，科學見解不同，不該在法院見，而是應該在立法院見，進行與社會各界的公開辯論」，他強調要再次向食藥署長吳秀梅針對萊克多巴胺提出公開辯論的挑戰，希望能在立法院由新聞媒體全程直播辯論過程，由全民來評斷是非。

▲蘇偉碩宣布不認罪也不會進去報到，旁邊黑衣人象徵政府的黑手黑影壓迫 。（圖／記者洪靖宜攝）



接著，他更宣布：「為爭取100%的言論自由，我不會主動向檢察官證明自己無罪，也不會主動向地檢署法警報到，我會等候檢察官的拘提與起訴，並在法院公開審理時聲請傳訊蔡英文和陳時中擔任證人，證明萊豬有毒」，並且將展開「被告不知悔改，全台散佈萊豬有毒言論」的宣講活動，請吳秀梅署長繼續告發。

蘇偉碩表示，接著會全力為12月18日的反萊豬公投催票，直到被地檢署拘提，直到被法院判刑入獄，他是第一位，也希望是最後一位，現場支持者情緒高漲，不斷大喊：「蘇醫師加油！」

而針對蘇偉碩疑涉違反《食品衛生管理法》第46條之1罪嫌，地檢署表示，對於傳喚他未到部分，將由承辦檢察官依其權責決定後續的偵辦作為。

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