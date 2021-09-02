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社會 社會焦點 保障人權

高端猝死第3例家屬求驗螢光反應　法醫打槍：沒意義！檢方道歉了

▲彰化1名研究生打高端疫苗肢體無力送醫。（圖／記者唐詠絮攝 彰化縣衛生局提供）

▲桃園44歲溫姓男子日前傳出施打高端疫苗後猝死案例，家屬要求法醫加彥卻遭拒絕。（圖／資料照）

記者沈繼昌、劉昌松、林冠吟／桃園報導

高端疫苗上月開打後，已逾64萬人施打，不過卻傳出有6例接種高段疫苗後死亡案例。其中打高端死亡的第3例、桃園44歲溫姓男子的家屬，在網路悲控無法接受二哥的死，並向法醫要求加驗「免疫螢光反應及血小板第四凝血抗體」卻遭拒，連死因都要看新聞才知道。對此桃園地檢署也回應了。

一名女網友8月31日在網路論壇上發文怒控，二哥8月23日接種高端疫苗後，25日毫無徵兆的走了，家屬無法接受二哥死的不明不白，懷疑是否與疫苗相關，遺體相驗後向檢察官要求解剖，30日法醫解剖後，向法醫詢問是否能加驗「免疫螢光反應及血小板第四凝血抗體」，卻被法醫拒絕，指出「驗那個沒有意義」，31日才得知二哥的死因，「還是看新聞才能知道」，怒控這一切合理嗎？

而疫情指揮中心日前也公告，溫男死因為冠狀動脈硬化性心臟病合併心肌梗塞，但家屬顯然無法接受這樣的結果，表示雖然溫男有慢性病史，但平時沒有大礙，不信死因和疫苗毫無關係。

對此，桃園地檢署指出，8月26日檢察官相驗溫姓死者遺體後，因家屬質疑死因疑似與生前施打高端疫苗有關，為求慎重，於30日和法醫進行解剖，而針對法醫拒絕家屬提議一事，當下法醫所言，雖有其專業考量，但檢驗過程及項目，皆屬法醫研究所的專業事項，地檢署已將家屬的要求轉達法醫所，檢察官並向家屬表達歉意，也能理解家屬的不滿。

檢方表示，由於目前尚未取得解剖報告，會在取得報告後，盡速向死者家屬說明結果，同時提供必要的協助。

法醫所表示，疑似注射高端相關死亡案例受各界重視，法醫所也嚴謹看待，不過有關「免疫螢光反應及血小板第四凝血抗體」檢驗較為專業，相關檢體將送衛福部安排的專業機構進行化驗。

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