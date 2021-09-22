咖啡店賣摸摸茶！20嫩妹「手工連結」　70歲翁下半身光溜溜被抓

▲遭警方查獲的咖啡店已經停業，目前重新裝潢中 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一家懸掛咖啡店招牌，標榜「手工研磨」，但其實賣的不是咖啡，而是小姐的「手技」，警方去年在該包廂查獲70歲老翁正由20歲女服務生用手服務，雙方以1300元代價進行半套性交易，事後負責人被判6個月。重新回到這間咖啡店，問起附近居民則表示都知道原先是「摸摸茶」，被查獲後，目前正在重新裝潢中。

▲原先外觀懸掛著手工研磨的咖啡店，內卻暗中經營色情交易 。（圖／翻攝Google Maps）

事情發生在去年7月28日，前金分駐所接獲檢舉前金區七賢二路上某茶飲料店有從事非法性交易，警方入內搜索，雖然一樓有吧台區看上就像是咖啡店般，但到了二樓包廂內，果真發現一名20歲的張姓女服務生正與與70歲的黃姓男子在二樓包廂內從事半套性交易，黃男甚至還來不及將褲子穿好，雖然女子不承認有性交易，但黃男最後認了是透過朋友介紹才來找「摸摸茶」。另外還有一名22歲的楊姓女服務生也有從事半套性交易，以一小時1300元計算，小姐抽500元，店家抽800元。

警方偵辦後將程男依刑法妨害風化罪移請高雄地檢署偵辦，全案於今年7月19日高雄地方法院簡易判決，程男處6個月有期徒刑，得易科罰金18萬元。

回到事發的這間店，就坐落在愛河旁，目前招牌和裝潢都已經拆除，只留下白色外觀，屋內工人進進出出正在進行裝潢，一樓擺著一座木工鋸台，詢問現場工人稱是要改做一般民宅。

訪問在附近工作的民眾，也不諱言說這裡原是「摸摸茶」，而且是大家都知道，從外觀看上像是咖啡店，但其實裡面有許多隔板、簾子區隔，去年被警方查獲被斷水斷電後，就一直空著，是近期才開始有工人來裝潢。

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