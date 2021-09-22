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社會 社會焦點 保障人權

辣模網紅驚爆染毒！與謝欣穎前任雙雙被捕　她超有Guts一肩扛

▲▼兔美梁世華涉嫌。（圖／翻攝自Facebook／兔美 Wusami）

▲百變風格知名KOL兔美與謝欣穎前任梁士華同居驚傳施用毒品，尿檢皆呈陽性。（圖／翻攝自Facebook／兔美 Wusami）

記者黃宥寧／台北報導

IG擁13萬粉絲的兔美（蔡依彤）知名網紅，2018年因與女星謝欣穎潮牌設計師前未婚夫梁士華交往一度引熱議！今年2月警方持搜索票前往2人位於北市大安區租屋處，當場起獲K他命、大麻、搖頭丸毒品。據悉，當時睡眼惺忪的兔美，似乎還搞不清楚狀況，自行說出放毒品位置，且稱毒品都是她在食用，2人尿液經送檢，皆為陽性反應。

今年2月份北市警掌握一樁陳姓藥頭毒品案，持續追查幕後相關資料，意外發現網紅兔美（30歲）向陳嫌購買毒品。2月4日警方見時機成熟，持搜索票前往位於大安區黃金地段租屋處由管理員帶上樓，兔美聽見門鈴聲驚醒帶著睡眼惺忪模樣應門，警表明身分後，她帶著柔弱聲音講「請進」似乎知道發生什麼事，下秒以手默默指向衣櫃（放毒品位置），而她的男友梁士華（35歲）也步出房外一探究竟。

▼頭帶鴨舌帽的兔美與梁士華從租屋處被警帶回做筆錄。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼吸毒KOL。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方現場起獲，第二級毒品搖頭丸、第三級大麻、K他命，愛的小窩宛如「迷你毒窟」，警方將2人帶回警局製作筆錄時，兔美向警勇敢供稱「毒品都是我的與梁無關」，似乎想一肩扛下，但警方對2人採尿送檢，皆為陽性反應；警方進一步調閱兔美金流及買毒匯款紀錄及收件人，都是寫上「蔡小姐」收。她稱約1年前在大安區某酒吧認識陳姓藥頭（30歲），才與毒沾上邊，最後兔美甚至向警掛保證「我下定決心會戒毒」，而梁也並非首次沾毒，他過去曾遭大安分局抓到持有毒品，2人訊後依違反毒品危害防制條例移送台北地檢署偵辦。

▼兔美遭警方帶回警局時意外曝光素顏模樣，與她PO在社群網站亮麗性感模樣判若兩人。（圖／翻攝自Facebook／兔美 Wusami）

▲▼兔美梁世華涉嫌。（圖／翻攝自Facebook／兔美 Wusami）

警方第一波搜索除追到兔美及梁，另追到4名，其中1名女性吸食者供稱剛出道在做音樂，他們認識且互相介紹向陳姓藥頭購買毒品；另名華僑身分藥腳侯姓男子，疑發現遭佈線追查竟開始與警方玩起躲貓貓，警方也火速將他列為境管名單，果然在2月8日當天航警局掌握到侯男想坐飛機潛逃至南非，更發現他出發前還向在台親友感傷告別，心一橫打算不復返。

▼侯姓男子企圖潛逃南非。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼侯姓藥腳。（圖／記者黃宥寧翻攝）

整起毒品案中間雖卡疫情，但警方鍥而不捨持續追蹤，9月上旬執行第二波搜索追到5人，順利將遭通緝的陳姓藥頭緝捕到案，連同張姓女友，相當有guts的他一肩扛下，表示女友是無辜並無涉案，而張女也向警全盤否認。

警方在陳嫌家中搜出多支紅酒瓶裡頭塞滿半成品毒品及現金120萬元等相關證物，聰明的他利用優比速公司（UPS）物流將液化的毒品裝在紅酒瓶裝進木箱運輸入境，再將液化毒品烘乾售給買家。

狡詐如狐的陳嫌，從小在澳洲長大，通曉英文，從2017年4月開始從荷蘭、德國等國家以國際航空郵包將第二級毒品含MDMA搖頭丸及第三級毒品2C-B共驗餘淨重34.9733公克買進台灣，他當時向法官辯稱是幫友人從國外購入毒品供友人施用，高等法院2019年依運輸第二級毒品罪，共2罪，各處有期徒刑2年。應執行有期徒刑2年10月定讞，但他卻在發監執行前逃跑遭通緝，這次不僅得入監服刑，恐得再吃上運輸毒品罪、意圖販賣毒品而持有毒品罪。

▼與女星謝欣穎分手後，梁士華也不時在社群網站上與兔美曬恩愛。（圖／翻攝slightlynumb_monte IG）

▲▼ 梁士華。（圖／梁士華IG）

女星謝欣穎2016年底與交往7年的未婚夫梁士華在婚前45天閃電分手，分手原因疑梁士華疑劈腿，謝欣穎更在家中搜出女性內衣，事後謝欣穎更在臉書爆氣咒罵梁及小三：「我32歲的生日願望就獻給你們倆位噁心的人，喔 補充一點 ，是你跟妳！你們去死。」過去2人感情事躍上新聞娛樂版面，如今梁士華卻因染毒躍上新聞社會版面，令人不勝唏噓。

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