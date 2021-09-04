反萊豬醫師收到傳票　蘇偉碩：快起訴！公開審判萊豬是否有毒



▲蘇偉碩醫師。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

精神科醫師蘇偉碩先前透過多場公聽會強調萊劑對人體有害，遭衛福部告發違反《食安法》，去年12月被警方要求到案說明，時隔8個多月，蘇偉碩接到高雄地檢署傳票。他說盼望檢察官偵查後盡快起訴他，讓法院及社會來審判萊豬是否有毒。

▲蘇偉碩接到高雄地檢署傳票 。（圖／翻攝蘇偉碩臉書）

知名反萊豬的精神科醫師蘇偉碩指出，因為去年他曾經在立法院公聽會舉出許多醫學論文，證明開放萊豬進口會危害國民健康，甚至有動物實驗發現萊克多巴胺和安非它命、搖頭丸MDMA等毒品都會對一種腦部的接收器產生活性（毒性），但對於人體的影響還沒有確定，後來政府委任的學者發現其中有一篇論文的數據錯誤，側翼就開始攻擊他造謠，然後又被衛福部告發違反《食品衛生安全管理法》第46-2條，最高可處三年以下有期徒刑。

「一直等不到的傳票，在公開呼籲總統蔡英文為博士論文案考慮自行辭職後，出現了！」，蘇偉碩指出，衛福部告發他的法則是較重的罪刑，造成寒蟬效應，希望地檢署偵辦後能盡快起訴，由於偵查不公開因此抗辯過程沒辦法說明，呼籲檢察官盡快起訴後，到法院公開審理，雙方就能針他對萊豬是否為不實指控，也讓社會公評。

時間對我們來說完全沒用！

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