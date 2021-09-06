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反萊豬醫師遭約談！　他籲民進黨：停止失心瘋的政治追殺

▲蘇偉碩接到高雄地檢署傳票 。（圖／翻攝蘇偉碩臉書／記者林敬旻攝）

▲蘇偉碩接到高雄地檢署傳票 。（圖／翻攝蘇偉碩臉書／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

反萊豬醫師蘇偉碩9月4日收到高雄地檢署傳票，通知他於9月22日到案說明，他質疑前幾天才提到總統蔡英文博士論文案，沒想到就馬上收到傳票，時間點真的相當巧。對此，國民黨主席江啟臣呼籲，民進黨立即停止失心瘋的政治追殺。

江啟臣5日在臉書發文表示，自己曾經說過，蔡政府開放萊豬，是離人民越來越遠，現在看起來更是要跟民意對著幹。

江啟臣直言，今天蘇偉碩受到的攻擊，完全是一個有計劃、有階段的攻擊，就是要恫嚇所有支持反萊豬公投的民眾，試圖動搖全民反萊豬的決心，民進黨如果能把更多追殺老百姓的心思，認真放在執政上，台灣社會今天會是不一樣的光景。

去年底，民進黨開始發動政治追殺，江啟臣說，蘇偉碩接連收到綠營側翼猛攻、誣陷造謠，更被衛福部告發違反食安法46條，最高可處3年以下有期徒刑。民進黨的政治打手卻突然消聲匿跡，直到最近國家機器再度啟動，蘇偉碩接到檢方傳票。

江啟臣痛批，執政黨選擇在這個時間點向蘇偉碩「秋後算帳」，理由不外乎就是兩個：一是1218反萊豬公投重新啟動；其次為蘇偉碩並沒有因畏懼而退縮，從停止高端EUA、要求蔡英文回應論文質疑，在各項議題上堅持戰鬥。

對於1218公投，江啟臣說，他要告訴大家，國民黨不會屈服，堅持戰鬥到底，這場公投不只是守護食安，更是要讓民進黨知道，沒有一個民主政黨可以違反民意、為所欲為。

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