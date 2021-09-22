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社會 社會焦點 保障人權

長榮女大生遭擄殺棄屍　家屬跨海提被害補償金...國庫代墊200萬

▲▼擄殺長榮女大生，變態魔移送。（圖／記者吳世龍攝）

▲梁育誌擄殺馬國長榮女大生。（資料圖／記者吳世龍攝）

記者洪靖宜／高雄報導

馬來西亞籍鍾姓女大生去年10月28日遭梁育誌性侵殺害，震驚台、馬兩國，鍾女父母跨海提起國賠、民事求償及犯罪被害補償等訴訟，今年3月申請被害補償後，橋頭地檢已於4月審核通過，故同意補償殯葬費、扶養費及精神慰撫金等項目。

這筆被害人補償金，是根據《犯罪被害人保護法》，國家依法補償因犯罪行為被害而死亡者的遺屬、受重傷者及性侵害犯罪行為被害人所受財產及精神上損失之金錢，可申請犯罪被害補償金，先由國庫代墊，針對必要項目先賠償，之後向被告求償，最後被告自己負賠償責任，但如果付不起，就是國庫買單，但會以被告在監所作業金，或是之前犯罪者的緩起訴處分金來支付，不是全然是國庫賠。

▲▼馬來西亞女大生父母採檢結束，專車趕往高雄殯儀館認屍，母崩潰痛哭。（圖／記者許宥孺、吳奕靖攝）

▲案發後，女大生父母趕往高雄殯儀館認屍，母崩潰痛哭。（資料圖／記者許宥孺、吳奕靖攝）

橋頭地檢署襄閱王柏敦表示，此案由受害家屬申請，符合《犯罪被害人保護法》第6條第1項第1款遺屬範圍，因此同意補償申請人殯葬費、扶養費及精神慰撫金等項目，據了解共約200萬多元。補償案件於今年3月16日收案後，已於4月29日經橋頭地檢署犯罪被害人補償審議委員會審議完畢，目前待申請人提供資料以便完成後續程序。另國賠、民事求償訴訟仍在進行中。

這起案件發生在2020年10月28日，台南長榮大學馬來西亞籍24歲鍾姓女大生，去年獨自從學校返回租屋處時，遭梁育誌擄走，性侵後殺人，並棄屍於高雄阿蓮山區，震驚台灣社會。梁育誌被依照強盜殺人、強制性交殺人、遺棄屍體罪等罪嫌起訴，檢方求處死刑。

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