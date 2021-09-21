▲新北動保處添購保育利器，高倍率望遠鏡加入執法行列。（圖／新北市動保處提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市政府動保處近日針對北海岸金山清水農地等野鳥保育棲息地，採購移動式高倍率望遠鏡，強化進行野生動物觀察及保育工作，除了可以從遠距辨識蜂窩種類，也能清晰辨識蜜蜂種類以及觀察濕地裡各種類留鳥的健康與覓食情況，如果發現民眾無故靠近搔擾野鳥，利用望遠鏡功能，也能夠直接照相搜證。

動保處購買移動式高倍率望遠鏡，機身長度329mm，口徑88mm，具有45度觀景窗、伸縮式遮光罩，放大倍數為30倍。目前不定時架設在北海岸金山濕地等鳥類棲息地進行保育類動物巡守工作，執行保育工作觀察鳥類覓食情形、鳥類品種並遠距觀察動物是否受傷等狀況。

▲高倍率望遠鏡可清晰觀察遠處虎頭蜂窩。

動保處說，如果民眾無故搔擾野生鳥類，亦能在遠處立即進行拍照採證工作，自從高倍率望遠鏡設備正式加入野生動物保育執法行列，對民眾無故搔擾野生鳥類棲息地及生態環境的行為，確實的產生警惕作用。

愛鳥民眾張文志表示，金山清水農地野生鳥類物種類繁多，在廣潤濕地上追蹤鳥類十分困難，動保處有高倍率望遠鏡設備加入，在很遠的距離即能輕鬆掌握到特定鳥類的行蹤，尤其是清水農地每次有瀕絕稀有鳥類，總會吸引很多民眾前來賞鳥，望遠鏡的即時拍照功能，能夠讓意圖靠近鳥類的民眾有所警惕。

動保處表示，依據野生動物保育法規定，任何人不得隨意騷擾、捕捉、虐待、或飼養保育類野生動物，違者最重可處5年以下有期徒刑。野鳥保育是北海岸重要的自然資產，需要公私協力攜手來維護，除了自然棲地成為最佳觀光瑰寶外，同時讓遠道而來的嬌客在這裡永續發展，不僅復育棲地也帶動觀光，也成為宣導野鳥保育的最佳教材。

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