記者郭世賢／新北報導

新北市金山區清水路一處獨棟別墅19日晚間5時許驚傳雙屍命案！陳姓男子因與爸爸一直聯繫不上，今天與女友去萬里龜吼吃海鮮，經過家門看見大門貼滿水電費單子，因沒有帶鑰匙，請來鎖匠開門後，發現爸爸及妹妹雙雙陳屍在2樓客廳沙發上，疑已死亡時間超過數月，因長期未付水電費，在兩個月前被斷水、斷電。據了解，父女數月前身亡，並非沒錢繳水電費。

▲新北雙屍命案！兒驚見爸妹陳屍沙發成乾屍，長期未繳費斷水斷電。（圖／記者郭世賢攝）

這起案件發生在19日晚間5點多，陳姓男子家住淡水，與爸爸從今年1月到至今沒見過面，期間有經過家裡2次，但都沒進入家門，今天跟女友到龜吼吃海鮮回程，心想回家一趟，回到家門口看見貼了許多水電費單子，因為沒有鑰匙，後來先聯繫母親，再請鎖匠來開門，結果門一開上2樓客廳，驚見爸爸與妹妹仰躺在沙發上，疑已死亡時間超過數月，屍身呈現脫水乾枯。

鄰居友人表示，他平時樂善助人，也很熱愛釣魚，因為他從外地來的，在這邊買地建房子生活，大家彼此都會互相照顧，對寺廟及轄區派出所都很照顧，有貧困家庭都會幫忙，只是疫情期間，這兩、三月少聯絡，不然他都會主動打電話互相聯繫。

▲警方在現場拉起封鎖線採證。

鄰居友人說，他若有什麼難處，會打電話求幫忙，也漸漸比較熟識，他有時會提起家裡的情況，因為別墅內有魚池，都會有小偷出沒，進入屋內偷抓魚，會請轄區警方多巡邏，後來疫情期間就比較少聯繫，彼此聯絡就斷了，沒想到，今天就發生這樣的事情，感到非常遺憾。

據了解，夫妻是離婚，育有3子2男1女，女兒是老么，父親與妹妹同住，媽媽與2兒子住。警方獲報已立即封鎖現場、採證，初步排除他殺，現場並未發現遺書，現場沒有任何破壞跡象，在庭院有發現監視器主機，將檢視硬碟內容釐清案情，陳姓父女死因20日將報請檢察官相驗釐清。

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