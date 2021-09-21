中秋連假最後一天收假日　北海岸、東北角濱海風景區人車多

▲中秋連假收假日！北海岸、東北角濱海風景區人車多。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

中秋節連假最後一天！新北市長侯友宜21日上午再度到交控中心了解國道及市區道路、觀光景點交通路況，他表示，國5北上及台2線、台9線自20日天下午起即陸續湧現收假車潮，尤其台2線沿著三芝、石門、金山、萬里、瑞芳、貢寮的濱海公路更出現大量出遊人車潮。

侯友宜指出，中秋連假期間，因國道實施匝道儀控管制及風景區交通疏導措施，特別感謝警察弟兄們24小時不眼不休守護治安及維護交通，他也籲請想趁著連假最後一天出遊的民眾，出門前請注意「新北假日人潮儀表板」，風景區人潮若超過30%以上，即實施管制措施。

▲新北市長侯友宜21日上午再度到交控中心了解國道及市區道路、觀光景點交通路況。

交通局長鍾鳴時表示，中秋連假期間均是晴朗嚴熱的好天氣，北海岸風景區像是金山中角灣20日中午過後遊客爆量，啟動人車管制措施，而山區的九份老街、烏來風景區則維持正常；21日上午在淡水、三芝、石門、金山等台2線濱海公路沿線和台9線又陸續出現車多情形。

鍾鳴時表示，20日已有一波返北車潮，21日是連假最後一天，國道預計中午後至深夜為返北高峰，而往濱海遊憩區及百貨、賣場也在中午過後再度出現出遊人車潮，警察局交通大隊將督同各分局持續注控各交流道口、替代道路及風景區路況，確維交通順暢。

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