▲金山磺港邊坡土石滑落坍塌裸露，新北災害復健工程穩固坡面。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年9月21日為「國家防災日」，提醒民眾要時刻有面對緊急災害時的應變能力，但當災害發生後復建也相當重要。新北市金山區磺港漁港附近邊坡因豪雨沖刷造成邊坡土石滑落，讓居民十分擔憂，新北市府立即規劃災害復建工作，將不穩定的坡面固定，避免災害二次發生。

農業局指出，磺港漁港鄰近獅頭山公園，這裡是許多漁民居住的村落，但日前因豪雨後造成附近邊坡土石崩塌及巨石掉落，不僅讓周遭居民受到驚嚇，更影響民宅安全，因邊坡崩塌裸露，為避免災害持續擴大，市府農業局遂於7月初進行災害復建工程以穩固邊坡。

▲清除坡面雜木及土石後鋪設菱格網，可防止土石持續崩落。

農業局表示，考量坡面位於磺港漁港邊，且恰於獅頭山公園下方，這次的復建工程以人工施作坡面保護為主，盡量減少對環境擾動破壞。工程主要為自由梁護坡，先以人工清除坡面不穩定土石及樹木，再以噴凝土施作自由梁，並配合設置截排水溝，讓雨後地表水能安全導排至下游排水溝，減少對於坡面的破壞。

最後混和多樣植物種子及基材，以噴植方式植生，讓坡面能盡快長出植被，保護坡面也恢復自然景觀。值得一提的是，由於崩塌面陡峭，工人需配戴安全裝備攀爬施工，進行雜木清除、噴漿、植生等多種繁瑣工項，工程施工危險性高，但施工團隊將困難都一一克服，復建工程也如期如質完工。

農業局長李玟表示，減災防災是在氣候變遷的大環境下必然會面臨的課題，災害發生後的復建工作也是重要的一環，農業局除了積極辦理復建工程，也秉持工程友善環境理念，工程完成後盡快恢復植生，減少對自然環境的影響，避免類似的災害再度發生。

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