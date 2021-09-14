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夜市臭豆腐夫妻檔是鴛鴦大盜！從宜蘭偷回台中　車牌露餡栽了

記者郭世賢／新北報導

台中某夜市擺攤賣臭豆腐的慣竊吳姓、陳姓夫妻檔，因疫情無法擺攤收入頓減，便重操舊業「玩到哪偷到哪」，連口罩也偷，12日下午新北市瑞芳警分局前往2人住家逮人，並查扣贓物包含高價名牌水晶手錶、首飾、名牌皮包皮夾（HERMES、PRADA）等贓物，2人依加重竊盜罪移送地檢署偵辦。

▲「鴛鴦大盜」報復性旅遊兼竊盜　從宜蘭偷回台中...汽車露餡活逮。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲「鴛鴦大盜」報復性旅遊兼竊盜，從宜蘭偷回台中...車牌露餡活逮。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

貢寮地區近期連續發生4起住宅竊盜案，皆是破壞鐵窗並入室行竊，而且從名牌包到口罩、咖啡粉無所不偷，作案手法相同，警方經成立專案小組擴大調偵辦，在閱監視器過濾可疑車輛及取得相關跡證後，確認係台中市大肚區的慣竊吳姓、陳姓夫妻檔所為，12日下午持搜索票、拘票至台中將2人拘捕到案並查扣贓物。

據了解，吳姓、陳姓夫妻檔慣竊（50歲、45歲）本已金盆洗手，平日在台中夜市擺攤賣臭豆腐、麵線羹等台灣小吃維生，這幾個月因疫情無法擺攤，收入頓減，近月疫情稍緩後，二人便規畫「報復性竊盜旅遊行程」，先北上宜蘭旅遊，再一路從宜蘭、新北、苗栗偷回台中，做起鴛鴦盜玩到哪偷到哪，總共涉嫌多起住宅竊盜案。

▲「鴛鴦大盜」報復性旅遊兼竊盜　從宜蘭偷回台中...汽車露餡活逮。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲鴛鴦盜用老練的手法竊盜財物。

吳陳鴛鴦盜本以為無地緣關係及老練的手法，能逃避追查，因二人皆是侵入民宅，竊盜財物，尤其貢寮地區連續發生4起，造成民眾及極大心理恐慌，瑞芳警乃專案小組，抽絲剝繭分析跡證，終將2人緝捕歸案。

瑞芳警分局長王鴻儒表示，疫情期間治安不容挑戰，民眾對竊盜犯罪感受最深，吳陳鴛鴦盜以為能僥倖逃避追查，但是警方為保障民眾財產安全，以優勢警力結合科技偵查，終在最快時間破案，打擊犯罪。

▲「鴛鴦大盜」報復性旅遊兼竊盜　從宜蘭偷回台中...汽車露餡活逮。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲鴛鴦盜因疫情無法擺攤收入頓減，便重操舊業「玩到哪偷到哪」。

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