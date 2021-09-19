老婆就要生了！　老公竟把Xbox搬進產房「寶貝再一場就好」

▲老公竟把Xbox搬進產房爽玩。（圖／翻攝自TikTok／anxietycouple）



記者張方瑀／綜合報導

一起等待新生命降臨，可能是許多夫妻最美好的回憶，不過美國有一名孕婦卻在TikTok上傳影片表示，她的未婚夫竟然把整台Xbox搬到病房，還認真地打起遊戲來，讓這名產婦不禁搖頭表示，「你會錯過兒子出生的。」

根據《每日星報》報導，美國一名孕婦在TikTok分享了一段影片，當時她因為即將生產而住進醫院，結果來陪產的未婚夫竟然把家裡的Xbox給搬來，她在影片中表示，「我可能今天就要生了，結果我的未婚夫居然在打電動。」

她對未婚夫說，「寶貝，你為什麼會帶Xbox來？」結果未婚夫戴著耳機、手拿控制器慌張地回頭表示，「只要一場就好，寶貝我保證只打一場。」讓她不禁無奈地表示，未婚夫可能會因此錯過兒子出生。

目前這段影片已經有超過700多萬人觀看，許多網友覺得未婚夫的行為太不尊重人，「我忍著肚子的疼痛，結果他在打電動」、「醫生來的時候很尷尬」。但也有人認為，不用大驚小怪，這也是父親放鬆心情的一種方式。

事後這名孕婦也澄清表示，她其實不介意未婚夫帶著Xbox來產房，影片只是開開玩笑，「事實上是我讓他帶著Xbox來的，他一直都陪在我身邊，這是他應得的。」

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