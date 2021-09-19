新手爸聽1句話揪「爸媽偷抱孫驗DNA」　他氣炸斷絕關係

▲外國網友發現爸媽偷驗他兒子的DNA，氣炸斷絕關係。（示意圖／翻攝自pixabay）



記者吳美依／綜合報導

外國一名男網友無意間聽見，媽媽對著自己剛出生的兒子說，「你是不是史上最可愛的寶寶呢？我好開心證明你真的是我孫子」，才發現父母竟偷抱著嬰兒去做DNA檢測，確認祖孫之間是否真有血緣關係。他為此大發雷霆，當場與父母斷絕關係。

原PO母親禁不起逼問，終於承認，由於她和丈夫都不信任媳婦，加上兒子和孫子長得一點都不像，才會決定去驗DNA。原PO表示，「我一時說不出話來，接著就爆炸了。我叫我爸把兒子還給我，在我失去對他們的最後一點尊重之前，最好快點離開」。

原PO一直沒有提及此事，直到2周後，老婆頌亞（Sonya）好奇詢問，公婆怎麼許久沒來看看孫子，才決定說出真相，「她立刻大哭，而她一直以來都很希望獲得我爸媽的認可。我的心都碎了」。儘管他事後接到爸媽來電釋出善意，但卻一點也不領情。

▲原PO的父母打從一開始就不支持這段感情，直到孫子出生，雙方關係才好轉。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



據悉，原PO父母打從一開始就不支持這段感情，他們認為，頌亞只是「利用兒子來實現自己的美國夢」，儘管被兒子大罵「種族主義」卻仍堅持己見，就連小倆口結婚也拒絕獻上祝福，直到孫子加雷斯（Garreth）誕生，才逐漸卸下心防，但內心始終沒有真正接受媳婦。

原PO將此事分享至網路論壇Reddit，獲得網友一面倒支持，「不健康的祖父母不屬於這個家庭」、「這個男人只是在保護家庭免於卑鄙小人的傷害。堅守立場，因為這種父母控制慾都很強」、「如果他們覺得這麼做是正確的，就不會隱瞞了」、「你的父母已經表明，他們不信任你的關係、你的決定、你和孩子的自主權」。

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