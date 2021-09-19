法國再轟美澳說謊背叛！　稱潛艇交易取消已引發「嚴重危機」

▲法國外長勒德里昂抨擊美澳的行為是「謊言、表裡不一、蔑視、背叛」。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

法國外交部長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）在18日晚間8點接受當地媒體採訪時，再次就潛艇合約風波批評澳、美兩國，並以「謊言、表裡不一、蔑視、背叛」來形容這起事件，直指西方盟國間的關係已產生「嚴重的危機」，變得「一團混亂」。

綜合法廣與法國新聞廣播電台（France TV Info）報導，美、英、澳16日共同宣布，3國將建立防衛聯盟，協助澳洲發展核動力潛艦，並終止與法國簽訂的建造「12艘常規潛艦合約」。法國隨後憤然召回該國駐美與駐澳大使，並形容3國的行為「像在背後捅了一刀」。

法國外長勒德里昂18日在接受當地媒體訪問時指出，美國的行為破壞了澳洲與法國之間價值高達560億歐元（約新台幣1.8兆元）的協議，讓西方盟國之間產生「嚴重的危機」，「這其中有謊言、有表裡不一、有蔑視、有背叛，反映出我們之間已變得一團混亂」。

▲法國駐澳大使已在18日抵達雪梨機場。（圖／達志影像／美聯社）

勒德里昂也在節目中抨擊了3國的失信行為，他坦言，法國直到澳洲宣布毀約的1小時前，都還不知道英美已和澳洲組成聯盟，「盟友不會以這種方式對待彼此，至少法國不會以這種殘酷及不可預測的態度，對待法國的主要合作夥伴」。他舉例，美國在沒有與盟國協商的情況下從阿富汗撤軍，現在又出現潛艇合約問題，因此歐洲國家應合作共同捍衛自己的利益，否則歐洲的命運將完全不同。

在本次的採訪中，勒德里昂並未明確說明法國是否會因為此事退出以英美和法國為首的北大西洋公約組織（NATO），不過他指出，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）已指示政府重新考慮北約的核心利益，並在下一屆的馬德里北約峰會上制定新的策略。

據路透社報導，法國駐堪培拉特使18日也發表其意見，認為澳洲放棄與法國的合作，轉與英美達成協議是一個巨大的外交失誤，「美澳已就此協議商談了18個月，法國卻一無所知，這是對信任的重大破壞」。不過澳洲外交部反駁，澳洲可以理解法國的失望，但這是基於國家安全利益而作出的一項決定。

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