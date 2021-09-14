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龍劭華「高雄85大樓」猝逝！陳其邁179字致敬：瀟灑身影永留心中

▲▼龍劭華多次至高雄拍片取景 。（圖／高雄市文化局提供）

▲龍劭華多次至高雄拍片取景 。（圖／高雄市文化局提供）

記者許宥孺／高雄報導

藝人龍劭華14日晚間近7點在高雄85大樓的民宿房內突然昏倒，送醫搶救不治，享壽68歲。高雄市長陳其邁表示，龍哥多次至高雄拍片，致力獻身給表演工作的美麗人生，最瀟灑的身影，將永留大家心中。

陳其邁於臉書發布貼文表示，這幾天，龍劭華拍攝的「美麗人生」戲劇，正在高雄取景。要將高雄的美景與精神，傳遞給更多人。彷彿鄰家大哥的他，總是將各種角色表現得絲絲入扣，從愛琳娜、孤味、到陽光普照，相信很多人的記憶裡，都有他性格卻不失親切的身影。

陳其邁說，他收到消防隊緊急出動的通報後，立刻請市府文化局同仁前往關心，阮綜合醫院也全力搶救。龍劭華致力獻身給表演工作的美麗人生，最瀟灑的身影，將永留大家心中。

▲▼龍劭華多次至高雄拍片取景 。（圖／高雄市文化局提供）

▲▼龍劭華多次至高雄拍片取景 。（圖／高雄市文化局提供）

▲▼龍劭華多次至高雄拍片取景 。（圖／高雄市文化局提供）

文化局長王文翠表示，龍哥多次至高雄拍片，除了正在拍攝的台視八點檔《美麗人生》，前一部作品是在高雄內門拍攝的電視劇作品《神將少女八家將》，於拍攝期間特地前往現場探班，深深感受到龍哥的親切與幽默，今日聽到龍哥驟逝的噩耗，感到相當不捨，文化局必定給予相關協助，相信龍哥於每一部作品中的鮮明形象和精湛演技將會留在每一位觀眾的心中。

龍劭華與高雄淵源深厚，曾演出高雄人投資出品電影《複身犯》、《江湖無難事》、《愛琳娜》，亦曾於2017年受「高雄拍」新銳導演黃丹琪邀請，首度演出短片作品《三仔》，金鐘視帝出演作品即給予新生代導演相當大的鼓勵。過去龍劭華於高雄拍片期間，下戲期間常發揮親和力與民眾打招呼和合影，受到高雄市民的熱烈歡迎。

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龍劭華「高雄85大樓」猝逝！陳其邁179字致敬
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