黃泥水大排驚見「人臉朝下載浮載沉」　他一跳完勝搶命

▲老翁自撞落水，正面朝下載浮載沉，警員黃承鋐見狀立即脫下警服縱身一跳躍入水中救人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣四湖鄉昨（17）日於一處產業道路發生老翁騎乘機車自撞橋墩車禍，警方獲報趕到現場發現老翁已落水，正面朝下載浮載沉，警員黃承鋐見狀立即脫下警服縱身一跳躍入水中救人。退潮的流水湍急，警員用盡全力將老翁翻回正面救上岸，所幸老翁送醫後無大礙，視民如親果斷勇猛的作為讓地方民眾大讚。

臺西警分局四湖分駐所於昨日上午約10時許，獲報在四湖鄉蔡厝村產業道路上有車禍，由警員黃承鋐前往處理，到達現場看到倒在橋墩的機車卻未見騎士，箭步沖到橋上發現大排水溝中有一名男子面部朝下水面載浮載沉，而水面距離岸上有6公尺高，已無法顧慮老翁當時生命跡象如何，黃員立即卸下一身裝備及脫下警服縱身一跳，躍入水中救人。

▲警員黃承鋐將老翁救上岸，救護人員隨即將老翁送醫搶救。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

因當時適逢退潮水流湍急，救援相當困難，老翁呈現無意識狀態，識無法動彈，黃承鋐賣力將老翁翻身仰躺水面，使盡全身力氣救他上岸，而救護人員也趕到現場為老翁做初步檢傷並緊急送醫，黃承鋐疲累地坐在地上休息時，民眾發現黃員的腳滲出鮮紅血水，大喊：「警察的腳受傷流血了！」才知道可能在搶救過程不慎受傷。

▲恰逢退潮期，水流深又湍急，情況一度危及。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



老翁經送醫後所幸很快恢復意識，已無大礙，警方進一步前往關心時，老翁向警方表示，自己騎機車轉彎要上橋時，不慎擦撞橋墩，怎麼掉下去的已經記不得，幸好有熱心路人發現以及警方很快到達現場份不顧身救人，才保住他一命，頻頻道謝，黃承鋐的義舉在地方上傳開，地方鄉親都相當肯定。

臺西警分局長黃念生表示，警員黃承鋐26歲，畢業於警專34期，2019年從新竹市警察局調來，在四湖分駐所服務2年期間與鄉親及民代都有基本熟識，平時為人和善工作認真，在長官眼裡是一位認真負責的警員，經常於轄內看見需要協助的民眾勇於協助，黃員一向秉持著身在公門好修行的理念服務鄉親，廣受鄉親好評及讚賞，黃員膽試過人的英勇警分局也與有榮焉。

▲黃承鋐上岸後，民眾發現黃員的腳滲出鮮紅血水，在搶救過程不慎受傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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