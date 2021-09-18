車手男路邊講電話下指導棋　路人甲一聽搭肩問候...他慘腿軟

▲范姓車手不知道旁邊剛好站一個便衣警察，當場被逮 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

真是天注定賊星該敗！高雄市一名范姓民眾接獲詐騙電話，聽從對方指示前往銀行要取款，詐騙集團成員怕對方報警，還在距離銀行50公尺外「觀察」同時講電話下指導棋，結果他怎麼也沒想到，一名便衣警察就在他身邊，當場將他逮捕。

16日下午一點多，一名范姓民眾向警方報案，表示自己接到詐騙電話，對方表示自己是檢警要查扣他的53萬存款，范姓民眾前往銀行要取款時，詐騙集團的成員車手還在附近觀察范姓民眾的動向，透過電話下指導棋，只是他怎麼也沒想到，一名便衣員警剛好經過他的旁邊，聽見他的對話，懷疑身份，所以直接將他逮捕。

▲范姓車手不知道旁邊剛好站一個便衣警察，當場被逮 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

只是沒想到這名車手在現場都坦承一切，但是到了五福四路派出所內卻「翻口供」，表示他什麼都不知道，是警察抓錯人，為了讓他乖乖認罪，剛到任的鹽埕分局副分局長郭丁太是刑大科偵隊的隊長，就告訴同仁調閱嫌犯的手機通聯來跟被害人之間的通話紀錄比對，這下讓車手賴都賴不掉，全案依照詐欺罪嫌來移送。

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