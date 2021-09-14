快訊／3貨輪驚爆28確診！曾停泊高雄港　陳其邁：港埠提升管制

▲高雄市長陳其邁。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

近2周有3艘國際貨輪陸續被通報，船上有多名船員確診，其中高雄港也是這3艘貨輪曾停泊的港口，其中一艘為長榮海運旗下「長芳輪」。衛生局表示，長芳輪、長X輪、恆○輪，分別有6、16、6人染疫，3艘貨輪共計28人確診。衛生局匡列其密切接觸者與家人等，共295人分別被列為居家隔離、自主健康管理者，目前PCR採檢結果均為陰性，研判影響社區風險不高。

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▲高雄港加強管制措施 。（圖／高雄市政府）

高雄市政府14日召開防疫會議後記者會，市長陳其邁表示，從全球疫情流行趨勢來看，Delta成為強勢病毒株，因傳染力強，高雄將全面圍堵港口、小港機場。

陳其邁指出，近2周內有3艘貨輪在他國檢疫發現確診個案，其中高雄港也是3艘貨輪曾停泊的港口，雖然船員沒有下船，但是相關工作人員都被匡列，高雄將全面性提升境管，希望邊境在防疫工作能更落實。

陳其邁宣布，高雄市港埠加強管制，崗哨進出人員應註明進出哪個時間、地點，並留下聯繫方式；梯口也必須管制，包括查核人員登記和不定期稽查，閒雜人等不得登船，登船人員必須落實實名制，並穿著佩戴防護裝備，非工作期間，梯口就收起來，禁止登船，並增設監視器。

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