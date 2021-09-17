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打造杯中的綢緞！金門高粱酒中秋鉅獻「緞金龍」力邀老饕品鑑

▲▼金門酒廠,中秋,高粱,賞月,緞金龍,看花摘酒,絲綢之酒,糧香,全聯。（圖／品牌提供）

▲金門酒廠全新打造新酒款「緞金龍」，以宛如綢緞的絲滑口感再度驚豔老饕味蕾。（圖／品牌提供，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

中秋佳節最要緊的莫過於把握韶光，襯著柔暈的月色把酒言歡，今年的中秋節連假，雖然不能群聚，若能與同住家人共享天倫，意義更是不在話下！這個時節，除了與親友叨絮家常話，在美味佳餚與月餅間重溫感情，身為一個無酒不歡的老饕，更要挑瓶難得的美酒來相伴！無論是與親友品飲或獨自愜意小酌，增添月餅的層次感、又能解月餅的膩。美酒不能在中秋佳節的餐桌上缺席，此時貼心贈予喜好美酒的客戶長官，更展現獨到的品味與心意。

然而面對浩瀚無垠的酒品市場，怎樣的美酒才能在當今以顛覆想像的口感，再度撼動老饕的既有印象？一向被公認擁有刁鑽味蕾的專業品酒師，在形容入口酒感時，至高的盛讚無非是馥郁柔順、絲滑耐飲，不過這些令人心神嚮往的讚許，多數都圍繞在威士忌與葡萄酒身上，讓不少酒饕為中式白酒叫屈。多年來，以甘冽香醇的出色酒質，在國際級競賽與市場站穩腳步的「金門高粱酒」，近日宣布為老饕熟悉的高粱白酒帶來同樣醇厚，卻多了清甜柔順交織的53.2度「緞金龍金門高粱酒」！

▲▼金門酒廠,中秋,高粱,賞月,緞金龍,看花摘酒,絲綢之酒,糧香,全聯。（圖／品牌提供）

▲以「緞」取名，酒體亦表現出酒廠獨樹一幟的精湛釀酒工藝。

古時布料昂貴，以蠶絲為織料細膩打造的絲綢，無論流入歐洲或亞洲的市場，都被奉為稀世珍品，也僅能在皇宮貴族、商業大賈的身上看到，細柔滑順的仙氣質感，就是極為珍貴的絲綢所立下的頂級布匹標準！而這樣的極致表現，如今也體現在愈來愈講究口感的美酒上。「緞金龍金門高粱酒」主打全新甜順的酒感，營造出的絲滑度不只柔順，而是媲美頂級「綢緞綾羅」的奢華圓潤口感，一旦初次將透亮酒液緩緩倒出，宛若閃著纖細光澤的杯中綢緞，就能明白稱其為「絲綢之酒」果真當之無愧。

既以「緞」取名，不難看出金門酒廠對於新酒款「緞金龍」的驕傲與自信。每一滴綿甜滑順的高粱佳釀，皆來自精湛高端的釀酒工藝，據悉堪稱釀酒界高難度武功秘笈的「看花摘酒」，便是成就「緞金龍」酒精與風味物質的完美締合與風味口感的關鍵！原酒在蒸餾過程中水與酒精激濺起的泡沫，就是「看花摘酒」中的「酒花」，專業釀酒師得要一次次在不同酒體以及多次調和嘗試下，專注且精準地拿捏出恰如其分的比例，讓「緞金龍」既感受不到辛辣的酒精氣息，飽滿的糧香初聞活潑清爽，亦藏有細膩的淡雅窖香。

▲▼金門酒廠,中秋,高粱,賞月,緞金龍,看花摘酒,絲綢之酒,糧香,全聯。（圖／品牌提供）

▲「緞金龍金門高粱酒」於中秋前夕登場，獨自小酌或送禮，皆能展現慧眼獨具的品味與心意。

之所以「緞金龍」能以顛覆想像之姿推出，主因50度以上的高粱酒，入口清冽甜香，尾韻亦會較為清爽。然而「緞金龍」擁有初飲者容易接受的甜順口感，層層往味蕾湧上的醃漬蜜餞、梨子鮮甜與細緻蜜香，細膩繚繞舌尖，口感層次豐富，尾韻更是釀出讓老饕也激賞的醇厚悠長風情，可說是一款臻至完美平衡的中式白酒，讓初飲者與老饕在這個中秋佳節都能感受暢快對味的醇香回甘。

迫不及待想在中秋前夕，搶先體驗被「絲綢之酒」滑過舌尖顛覆想像的全新口感？即日起全台全聯福利中心及酒類專賣店皆已陸續上架，毫不猶豫地入手品飲吧，今年就讓甜順醇厚並陳、輕抿便令人低迴不已的療癒美酒，與至親摯友紀念永誌難忘的中秋一刻。(售價與庫存依各通路為準)

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