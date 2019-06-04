　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

58金高還能更好喝？專業品鑑杯「收攏酒香、釋放芬芳」　「垂直年份」上市引老饕瘋搶

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼58金高，高粱酒，金門，垂直年分，品鑑杯（圖／記者萬玟伶攝）

▲想讓58金高更好喝？下次小酌時，或許可以換款品鑑杯！（圖／黑松58度金門高粱酒提供，下同）

消費中心／綜合報導

小酌學問大！好不容易搶在售鑿前，靠著朋友引薦、穿針引線才入手的好酒，不只要懂得選在什麼時候品飲、搭配什麼食材，引出好酒蘊含的醇釀風味，專家老饕更懂得挑選酒杯，提升整體香氣濃度，才能不白白浪費好酒。想品嚐紅酒，一定不會把它倒在低身、杯緣寬的酒杯裡；想小酌威士忌，也不會拿出有著細細杯柱的高腳杯。然而，輪到台灣人最熟悉的58度金門高粱酒，大家想到的一定是最常見的一口杯，但最近有老饕發現，原來還有比一口杯更能彰顯58度金門高粱酒風味的絕配夥伴！

為了讓消費者在啜飲高粱酒時，能感受更深邃、進一步感受不同層次的韻味，58度金門高粱酒特別從義大利進口專業品鑑杯，這是經過特殊結構工程師依照香氣分子的特徵分析、為了讓香氣更集結突出進而設計出來的。有別於國人熟悉的一口杯，這個有聞香品酩神器之稱的品鑑杯，外型呈現特殊長頸造型，杯身明顯拉高許多，更有圓潤杯肚，獨特少見的酒杯造型，就是為了讓高粱酒緩緩倒入杯中時，利用杯肚與長頸杯身的特殊角度，讓酒的香氣有足夠空間流竄伸展，但同時又能收攏酒香，使其不逸散，進而釋放出細緻明顯的糧香與陳香。

▲▼58金高，高粱酒，金門，垂直年分，品鑑杯（圖／記者萬玟伶攝）

品酒時，老饕最期待的就是開瓶後，酒香緩緩散出、聞之欲醉的瞬間！現在只要將58度金門高粱酒倒入義大利進口的專業品鑑杯後，再湊到鼻前輕吸一口氣，過去熟悉的酒香，竟然更加乘的竄入鼻間，還沒啜飲，口鼻已經有濃香繚繞，讓早就熟悉58度金門高粱酒的老饕們除了驚嘆沒有其他，彷彿又新得一瓶馥郁美酒。 

這款由義大利原裝進口的品鑑杯哪裡有？現在就隨黑松公司首次推出的「58度金門高粱酒 垂直年份・典藏組」禮盒限量附贈。所謂垂直年份，相信老饕們都知道，意指將同款酒但不同年份，一次收錄在一起品嘗，在紅酒界是相當常見方式。而58度金門高粱酒這次大膽地將這樣的品鑑法移植到白酒界，革命性地推出自2015年到2019年、連續五個年份的「垂直年份・典藏組」禮盒，就是要讓消費者能親身體會每個年份的酒香，在時間催鍊下產生出的各種細微差別，一次享受五種精品絕釀，更同步擁有現代飲酒尊爵神器。

▲▼58金高，高粱酒，金門，垂直年分，品鑑杯（圖／記者萬玟伶攝）

垂直年份的鑑酒喝法都是先從最新的年份開始喝起，不論是新酒活潑的甘草尾韻，或三年以上、又稱千日醇的老酒帶來的圓潤陳香，更甚是因為歲月的催化透出的淡淡果香與醇厚滑順等，每個年份各自引領的芬芳、尾韻與回甘後味，讓人口口意猶未盡，再經過品鑑杯的加持，更是放大每次的酣暢感受！

▲▼58金高，高粱酒，金門，垂直年分，品鑑杯（圖／記者萬玟伶攝）

此次推出的58度金門高粱酒「垂直年份・典藏組」禮盒，為國內品酒界帶來全新變革，酒款表現更從國外傳來捷報！連續四年參加三大國際烈酒大賽，拿下佳績、讓評審驚豔的金門高粱酒，今年繼續帶著58度金門高粱酒再次征戰2019舊金山世界烈酒競賽，終於從近3,000支好酒中脫穎而出，一舉奪得最高榮耀的「年度最佳白酒」，是白酒之光更是台灣之光！這下也更有理由到巷口的全家超商下訂，搶在秒殺售罄之前，將這組連續5年份的國際認證好酒與專業品鑑杯一併預購收藏！(58度金門高粱酒「垂直年份・典藏組」禮盒即日起只在全家通路預定，售完為止。)

▲▼58金高，高粱酒，金門，垂直年分，品鑑杯（圖／記者萬玟伶攝）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

ET快訊
賀一航「最後2集」日期公布　扮皇帝演喜劇…工作人員：他從沒喊
「從未主張恢復軍公教18%」　韓國瑜發4聲明澄清
賀一航遺照曝光：他生前最愛照片！白冰冰靈堂大哭

關鍵字：58金高,金門高粱,白酒,垂直年份,品鑑杯

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

58金高推限量「千日醇」把你的酒櫃變錢櫃　現喝增質陳年香、久放再增值！

新光重劃正核心美地！公園當鄰居精裝修超給利　三亮點讓住戶「熊幸福」

臺北夏天這樣玩！夏季5大消暑活動一次整理　讓你一路嗨玩到8月底

機車族常忽略的隱形殺手！醫師傳授「4招數」提升防禦力

上班族推10大「嗯嗯順暢」飲品　網讚：健康概念up起來

神秘男亂入蕾菈影片要求「上碼＋變聲」！網瘋找關鍵秒數疑是酷炫

首購想保值看準文教區！低總價和雙學府當鄰居　住得安靜再享商圈機能

比悲傷還悲傷的故事…設置高強度密碼結果自己忘記！網推這招1秒登入

A7獨家10年防水保固！「皇普MVP」再推園區方案　優惠在地就業客

穿香水入睡！香水胺基酸沐浴露激似專櫃名香　小資也能散發名媛香氣

李喬如要求官員離席！雙方對嗆　韓國瑜爆氣：這種議員才不及格

來真的！顏清標示範拿刀跺腳筋 自嘲「忘了殺幾個」：滷完再吃掉

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

正妹「未婚先孕」淚訴被搞大肚子　保守媽遭惡整：這孫子誰要啊？

睡覺狂被狗擠...奴才準備小床 網友笑歪：分明是買給自己的XD

李喬如要求官員全離席！雙方激烈對嗆　韓國瑜爆氣：你這種議員才不適任

楊丞琳噹「穿高領遮下巴」　潘瑋柏：她講什麼我不太聽的

評韓國瑜凱道造勢「5大扣分」　館長：上台還是講不出屁話

林依晨收弟弟親筆信淚崩！　哽咽自責：給你很多壓力

蔡依林hito壓軸嗨翻小巨蛋　首唱新歌《你也有今天》合體猛男

【廣編】白蘭4X酵素洗衣精減塑獎勵　集4個空罐回收當場抽

58金高還能更好喝？專業品鑑杯「收攏酒香、釋放芬芳」　「垂直年份」上市引老饕瘋搶

突擊C＆C拍攝現場撞見野生麥可　邰智源一日挑戰模仿6角色超狂

「漂浮厚奶茶」超解渴！IG打卡再抽cama咖啡豆18K金項鍊

超人氣鹹食系列！「辣炒年糕風味炸雞」、「握飯丸」都能滿足你的胃

一瓶燕麥飲健康飽足少負擔　日常補充不怕熱量超標！

玩具總動員控尖叫！Q版限定胡迪、熊抱哥「絨毛藍芽喇叭」小7獨家販售

影／把握好康！星巴克連續4天都有買一送一　今明「只限4小時」優惠

【廣編】Sandy化身Nespresso咖啡大使 　體驗咖啡與牛奶完美雙重奏

便利商店也能吃得健康！全家推「減鈉、紅藜 、高纖」營養美食

響尾蛇首輪新秀母親來自台灣　模板是紅襪班尼坦迪

台股三王領跌　台股下跌70.95點再度摔下10,500大關

中職／尼克斯交手施子謙　運彩看好桃猿勝統一

腸病毒進入高峰期！　醫提「幼兒5大發病前兆」快去醫院

兒熟睡到一半爬起來「嘿嘿嘿」軌笑一分鐘！下秒躺回床上繼續　媽PO文嚇傻

超噁！　赤腳騎士伸長脖子想強吻　3靚女驚嚇店家報案

鳳梨治飛蚊症？眼科醫警告：OO患者吃多更傷...不惡化妙招看這！

與聯結車擦撞倒地遭「右後輪輾過」　高雄女騎士當場斃命

史蒂芬森透露Kobe常來指導訓練　默默協助湖人隊

「我還想贏世界冠軍...」　坎諾復出仍對大都會有期待

「牙齦抹煞車油」止牙痛！開洞膿狂洩 他臉腫2倍...口腔塞滿惡臭膿包醫嚇歪

消費熱門新聞

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

把握好康！星巴克連4天都有買1..

58金高倒入「品鑑杯」更好喝？

「手搖界南霸天」夏日消暑聖品來..

「韓版ZARA」SPAO撤台　..

Q版胡迪、熊抱哥藍芽喇叭必收藏

市售有機百百款　一招秒破解真假

瞄準健康消費趨勢！全家推營養美..

一瓶燕麥飲日常補充不怕熱量超標

「國際甜甜圈日」蜜糖波堤只要1..

星巴克連續2天限時4小時買一送..

好市多員工「腳踩義美茶上」噁爆

超解渴！「漂浮厚奶茶」今夏必喝

邰智源一日挑戰模仿6角色超狂！

更多熱門

相關新聞

韓國瑜出國沒回娘家　妻舅：累了

高雄市長韓國瑜自上任後馬不停蹄為高雄拚經濟，今年農曆春節跟妻子李佳芬出國度假靜養身體，6日大年初二沒回雲林西螺娘家，李佳芬的弟弟縣議員李明哲對外界說，「姐夫以他好客的個性，過年如果仍留在國內，不僅要照顧家人，還得接待各界來賓，沒有辦法好好的休養身體，希望各界能夠體諒」。

好市多「少女殺手級」白酒！她進場狂掃17瓶

花萬元狂囤17瓶　網友讚翻的白酒

冬季必吃的「白酒蛤蠣鱈魚鍋」

58金高「千日醇」陳年好喝又增值

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 具荷拉 喬喬 宋讚養 隨機殺人 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

2款iPhone淘汰！iOS 13支援名單曝光

毛！賀一航20年前說出自己「死亡密碼」網起雞皮

快訊／賀一航大腸癌病逝！　享壽64歲

終於！台南貨櫃公園6月6日試營運

男約「正妹」遊西藏...見本尊嚇傻

我爸爸不能換！賀一航兒IG 2字曝心聲

騎山路回家！女兒尿尿說一段話　媽飆到天公廟

白冰冰罵賀一航兒子　聽完解釋淚崩

凌晨韓國瑜FB發文　議會質詢結業感言

柴犬失蹤未1天　找到剩皮毛內臟

韓國瑜承諾「恢復軍公教18%優存」　網吵翻

賀一航過完年沒消息　六月泣不成聲：我們太大意了

粉絲團全賣仿冒品　無良商家賺8千萬

獨／陳菊生氣了！痛心賴清德扭曲3／17兩人對話

更多

最夯影音

更多

李喬如要求官員離席！雙方對嗆　韓國瑜爆氣：這種議員才不及格

來真的！顏清標示範拿刀跺腳筋 自嘲「忘了殺幾個」：滷完再吃掉

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

正妹「未婚先孕」淚訴被搞大肚子　保守媽遭惡整：這孫子誰要啊？

睡覺狂被狗擠...奴才準備小床 網友笑歪：分明是買給自己的XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面