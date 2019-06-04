58金高還能更好喝？專業品鑑杯「收攏酒香、釋放芬芳」　「垂直年份」上市引老饕瘋搶

▲想讓58金高更好喝？下次小酌時，或許可以換款品鑑杯！（圖／黑松58度金門高粱酒提供，下同）

消費中心／綜合報導

小酌學問大！好不容易搶在售鑿前，靠著朋友引薦、穿針引線才入手的好酒，不只要懂得選在什麼時候品飲、搭配什麼食材，引出好酒蘊含的醇釀風味，專家老饕更懂得挑選酒杯，提升整體香氣濃度，才能不白白浪費好酒。想品嚐紅酒，一定不會把它倒在低身、杯緣寬的酒杯裡；想小酌威士忌，也不會拿出有著細細杯柱的高腳杯。然而，輪到台灣人最熟悉的58度金門高粱酒，大家想到的一定是最常見的一口杯，但最近有老饕發現，原來還有比一口杯更能彰顯58度金門高粱酒風味的絕配夥伴！

為了讓消費者在啜飲高粱酒時，能感受更深邃、進一步感受不同層次的韻味，58度金門高粱酒特別從義大利進口專業品鑑杯，這是經過特殊結構工程師依照香氣分子的特徵分析、為了讓香氣更集結突出進而設計出來的。有別於國人熟悉的一口杯，這個有聞香品酩神器之稱的品鑑杯，外型呈現特殊長頸造型，杯身明顯拉高許多，更有圓潤杯肚，獨特少見的酒杯造型，就是為了讓高粱酒緩緩倒入杯中時，利用杯肚與長頸杯身的特殊角度，讓酒的香氣有足夠空間流竄伸展，但同時又能收攏酒香，使其不逸散，進而釋放出細緻明顯的糧香與陳香。

品酒時，老饕最期待的就是開瓶後，酒香緩緩散出、聞之欲醉的瞬間！現在只要將58度金門高粱酒倒入義大利進口的專業品鑑杯後，再湊到鼻前輕吸一口氣，過去熟悉的酒香，竟然更加乘的竄入鼻間，還沒啜飲，口鼻已經有濃香繚繞，讓早就熟悉58度金門高粱酒的老饕們除了驚嘆沒有其他，彷彿又新得一瓶馥郁美酒。

這款由義大利原裝進口的品鑑杯哪裡有？現在就隨黑松公司首次推出的「58度金門高粱酒 垂直年份・典藏組」禮盒限量附贈。所謂垂直年份，相信老饕們都知道，意指將同款酒但不同年份，一次收錄在一起品嘗，在紅酒界是相當常見方式。而58度金門高粱酒這次大膽地將這樣的品鑑法移植到白酒界，革命性地推出自2015年到2019年、連續五個年份的「垂直年份・典藏組」禮盒，就是要讓消費者能親身體會每個年份的酒香，在時間催鍊下產生出的各種細微差別，一次享受五種精品絕釀，更同步擁有現代飲酒尊爵神器。

垂直年份的鑑酒喝法都是先從最新的年份開始喝起，不論是新酒活潑的甘草尾韻，或三年以上、又稱千日醇的老酒帶來的圓潤陳香，更甚是因為歲月的催化透出的淡淡果香與醇厚滑順等，每個年份各自引領的芬芳、尾韻與回甘後味，讓人口口意猶未盡，再經過品鑑杯的加持，更是放大每次的酣暢感受！

此次推出的58度金門高粱酒「垂直年份・典藏組」禮盒，為國內品酒界帶來全新變革，酒款表現更從國外傳來捷報！連續四年參加三大國際烈酒大賽，拿下佳績、讓評審驚豔的金門高粱酒，今年繼續帶著58度金門高粱酒再次征戰2019舊金山世界烈酒競賽，終於從近3,000支好酒中脫穎而出，一舉奪得最高榮耀的「年度最佳白酒」，是白酒之光更是台灣之光！這下也更有理由到巷口的全家超商下訂，搶在秒殺售罄之前，將這組連續5年份的國際認證好酒與專業品鑑杯一併預購收藏！(58度金門高粱酒「垂直年份・典藏組」禮盒即日起只在全家通路預定，售完為止。)

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