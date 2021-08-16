　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

跟上日本「潮流精緻化」路線！選物講求「簡約質感」連牙膏也請來調香師創造專屬香氛

▲▼（業配）日本獅王NONIO牙膏。（圖／記者周宸亘攝）

▲當代潮流走向精緻化的日本次世代，現在就連日常的刷牙盥洗，也強調以質感牙膏做精緻保養。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

不為疫情影響，日本次世代的潮流文化再度來襲！如今的日本年輕男女不僅接棒引領都會潮流，承接過去潮人前輩的精神，他們也善於在廣泛的流行中，精準抓出最適合、甚至專屬於自己的時尚搭配，展現最獨特的真我性格。然而新興世代總是要走出自己的路，次世代男女在潮流的追求上，就很明顯地走向「精緻化」。不分男女，對於「生活質感」與「保養細節」，都比過去世代還來得重視與堅持，上一季的熱播日劇《打扮的戀愛是有理由的》可說是指標之一！

▲▼ 日本,選物,潮流,質感,日雜,牙膏,儀式感,口氣,獅王,NONIO。（圖／日本獅王提供）

▲在日本熱賣的獅王NONIO系列牙膏，現在台灣也買得到了！（圖／品牌提供）

對比台灣年輕男女，疫情期間因為長時間戴口罩，很多人乾脆不化妝也不防曬，這些省略的外出習慣，看在日本人眼中實在不可思議。次世代日本男女不僅將面子問題視為日常禮節，口罩包緊緊的現在，就算是只有自己聞得到的口腔氣息，也要和牙齒一起細心保養，隨時保持清新潔淨！雖然在日本藥妝店，針對美齒、口腔除臭的品項玲瑯滿目，但次世代在選品上，更多了質感考量。正因如此，日本獅王一推出「NONIO系列牙膏」，就直直擊中日本次世代的心，一躍成為年輕男女的「愛用聖品」。過去都要趁著去日本旅遊才能到藥妝店掃貨，如今引進台灣，隨時都能跟上日本的「精緻潮文化」腳步。

大走簡約設計的NONIO系列，配色除了有令人過目不忘的白、黑底色，更有宛如未來科技感的銀色包裝，與「品牌選物」並駕齊驅的質感，自然一舉擄獲年輕男女的目光，直呼「歐夏蕾～」！

▲▼（業配）日本獅王NONIO牙膏。（圖／記者周宸亘攝）

▲科技感十足的NONIO系列，也企圖以科學方法解決惱人的口腔問題。

不過，NONIO系列吸引次世代頻頻回購的強項，絕非只憑質感設計。NONIO在最初研發時，便以「用科學方法來解決口臭」為初衷，想解決人們在展現自我的過程中，最在意的口氣問題！為此，NONIO主打透過雙重淨化因子，分解年輕族群因爲經常喝咖啡、吃甜食、水又喝不夠等日常習慣，而形成的口臭菌塊，再以獨家的LSS淨澈成分，深度淨化整體口氣。而針對同樣在意的潔白表現，NONIO透過輕鬆刷出的綿密細緻泡沫，同步滲透微米凹凸的齒面，藉此帶走食物附著的顏色與污漬，還給牙齒光滑表面和潔淨光澤，自在地露齒微笑，就能展現絕對自信。

最後，NONIO系列更請到日本獅王香料技術研究所的調香師，為品牌嚴選天然薄荷，再爲各品項研調不同的專屬香氛，完全展現日本人追求質感一絲不苟的精神。主打清新口氣與亮白一次擁有的「晶燦亮白」，在調香師巧手調配下，特別選擇代表夏日的葡萄柚、荔枝，與天然薄荷迸出清新果香，每次清潔牙齒後，獨留在口腔的迷人香甜涼感，讓整個表情與笑容都瞬間明亮了起來。為敏感牙齒設計的「抗敏牙膏」，品牌則強調以鮮採薄荷葉打造柔和草本香味，取代傳統抗敏牙膏的刺激藥味，以更天然溫和的方式呵護貝齒。另外還有酷樂薄荷、冰炫薄荷、澄橘薄荷與清梨薄荷等多種選擇，腦波弱的消費者乾脆一次購入多款，隨當天心情或出席場合輪流使用，讓日常的盥洗習慣，一躍提升為每個早晨最期待的儀式感。

▲▼（業配）日本獅王NONIO牙膏。（圖／記者周宸亘攝）

▲由專屬調香師傾力打造的清新果香，讓習慣的刷牙日常也能有滿滿療癒感！

趁著疫情期間，解決惱人的口氣與齒色問題，日後脫去口罩就能在一起追逐時尚潮流的同儕間站穩腳步，信心滿滿地大聲說出自己的潮流主張！還在羨慕日雜Model的迷人亮白燦笑？答案或許就在他們的「質感保養選物」中。

ET快訊
6成官員已打疫苗！覆蓋率勝長輩　她曝3關鍵：年輕人該討厭誰？
1人獨得「16億元頭獎」！澳洲男疫情失業當清潔工養家…下秒竟
桃園電子新貴婚前10天成袋屍　交往8年未婚妻犯案：我是情報員
青年找工作可領3.2萬！今起申請5QA一次看
阿富汗淪陷一次看！美軍撤離期限還剩15天　塔利班閃電殺進喀布
桃園女打完莫德納摸到「腋下腫脹」！就醫確診「右乳侵襲癌」

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

防疫也別忘了防曬！女神現蹤捷運涼感上衣掀風潮

普渡供品隨便一買就破千？大潤發祭出「9折券回饋」規劃2波採買超划算

Persil寶瀅「好市多期間限定」折扣超殺！網讚：鈔票「直接少掏2張」超有感

打造「專業級視訊會議室」免重金！「Logitech Rally Bar」為企業敲開線上大門

父親節禮物好難挑？「爸爸最愛禮物TOP3」吃大餐竟意外落榜　醫師點出1關鍵

疫起過數位新生活！三星祭出優惠「手機＋穿戴裝置＋平板」通包「宅家大小事」

PAUL吃播遭網友攻擊　用超強反差反擊：變一個人

跟上日本「潮流精緻化」路線！選物講求「簡約質感」連牙膏也請來調香師創造專屬香氛

經典中的經典！歷久彌新的「包浩斯」風格燈飾　引領現代設計一世紀

採光、景觀兼備的「天井之屋」　傾瀉而下的陽光成為生活的主角

墾丁酒駕自撞「瞬間解體」1死1傷　飆高速+超大撞擊連狗狗都嚇壞！

叮叮聲響起..《聲林之王3》海選來惹！　選手驚見「工地好聲音」「金曲獎歌手」

35歲男罹肌肉萎縮症「體重僅32KG」　朋友輪流背從歐洲→萬里長城圓夢

野馬男飆速闖紅燈！撞女害命危　父心痛：你給我這樣撞一次就好

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

楊洋開撩迪麗熱巴「一停車就接吻」　「允許我的基因影響妳的基因嗎」細看嘴型羞爆

野馬男「撞到21歲女命危」比中指　檢方聲請羈押...父母趕地檢署

李榮浩搞烏龍《好聲音》「誤拍鈕提前轉身」　慌張揮手撇頭喊：轉回來！...「對天發誓我沒看」

基隆豬肉攤「超肥老鼠群」四處爬 生肉上揪鼠友當自助吧狂嗑噁爆

PAUL吃播遭網友攻擊　用超強反差反擊：變一個人

跟上日本「潮流精緻化」路線！選物講求「簡約質感」連牙膏也請來調香師創造專屬香氛

經典中的經典！歷久彌新的「包浩斯」風格燈飾　引領現代設計一世紀

採光、景觀兼備的「天井之屋」　傾瀉而下的陽光成為生活的主角

29元爽喝！超商開賣「辻利抹茶拿鐵」超香濃　還有爆餡粉紅Kitty燒

超勵志痘花男成功復仇　追回天菜級女友

5生肖、4星座最有「頭獎運」！威力彩飆17.5億　最旺方位時辰在這

毫無警戒翻肚熟睡！　萌貓化身「炸蝦天婦羅」呆看媽：叫我？

鄧愷威奪9K失3分無關勝敗　林鋅杰先發失2分

PAUL吃播遭網友攻擊　用超強反差反擊：變一個人

跟上日本「潮流精緻化」路線！選物講求「簡約質感」連牙膏也請來調香師創造專屬香氛

未婚夫慘死！她抱屍哭「肚裡孩子怎辦」　2可疑動作被查出是兇手

6成官員已打疫苗！覆蓋率勝長輩　她曝3關鍵：年輕人該討厭誰？

阿富汗逃亡潮曝！銀行擠兌、車流狂堵　塔利班溫情喊話：留下來吧

謝淑薇晉級辛辛那提會內賽　繼2008年後再次通過會外賽考驗

名錶達人遭控揪排骨小開吸金3000萬　被害人泣：那是阿嬤遺產

18歲爆乳妹未戴安全帽蛇行亂衝　遭開7罰單嗆「廢物警察我XX娘」

消費熱門新聞

29元爽喝！最新「辻利抹茶拿鐵」超濃

網推洗碗神器戰勝油膩氣炸鍋

超商哈根達斯雪糕、迷你杯限時買2送1

七夕限定！超商、連鎖咖啡優惠懶人包

林可彤：脫離炸屎地獄直奔天堂！

KID秀「光泉豆漿」hold住健康

快來省荷包！速食店連7天買1送1

上半年電子書累計閱讀時間　破6700萬分鐘

新光三越東區首間百貨2022開幕

宜蘭限定「三星蔥華堡」限時2周吃

肯德基、摩斯漢堡即起恢復內用！

超勵志痘花男追回天菜級女友

普渡供品隨便一買就破千？大潤發祭出「9折券回饋」

38度金門高粱酒20週年慶　限量酒款搶先開賣

更多熱門

相關新聞

真人版柯南上班被貓關機：下班～

真人版柯南上班被貓關機：下班～

在家上班充滿挑戰！日本「真人版科南」松丸亮吾在Twitter@ryogomatsumaru分享與剛收編的小橘貓「Rido」的日常。這天松丸亮吾準備開筆電辦公時，才剛打開筆電Rido便從後方跳出請他「下班」，重新再開也會被牠秒關，讓忍不住無奈笑說，「居家上班果然不可能，得去公司上班」。

暴雨狂灌日本！　水患和土石流災情頻傳

暴雨狂灌日本！　水患和土石流災情頻傳

金城國中棒球隊與黃偉哲影片致謝

金城國中棒球隊與黃偉哲影片致謝

日本AZ包裝印「明治」　前台大醫曝原因

日本AZ包裝印「明治」　前台大醫曝原因

吃貨快拎「日清杯麵手拿包」

吃貨快拎「日清杯麵手拿包」

關鍵字：

日本選物潮流質感日雜牙膏儀式感口氣獅王NONIO

讀者迴響

熱門新聞

媽「乳房爛掉」她聞臭味才知！醫一句話害5萬人噴淚

他「勃起4小時」被痛醒！崩潰衝急診　醫抽整管黑血看傻

出生貧民窟「3000塊賣掉弟弟」！陳小春後悔痛哭

奧麥斯將生成　最接近台灣時間點曝

男打莫德納後20hrs亡　妻淚曝下一步

他問：工程師憑什麼年薪300萬？網1原因嗆爆

沒腿也照劈腿！「連體夫妻」渣夫偷吃火辣女粉絲

葉男野馬是媽墊錢買的！舅：他不是富少

桃園電子新貴婚前10天成袋屍　未婚妻竟是凶手

揹無腿夫12年卻被拋棄！斷臂正宮淒涼現況曝

台大妹月賺30萬　玩股票賠錢緊張

桃園女打完莫德納腋下腫脹！就醫確診乳癌

疫情失業當清潔工！他買彩券竟中16億

KID七夕放閃照「被IG判定血腥暴力」！網點開爆笑

徐若瑄公開4張臥床照！

更多

最夯影音

更多
墾丁酒駕自撞「瞬間解體」1死1傷　飆高速+超大撞擊連狗狗都嚇壞！

墾丁酒駕自撞「瞬間解體」1死1傷　飆高速+超大撞擊連狗狗都嚇壞！
叮叮聲響起..《聲林之王3》海選來惹！　選手驚見「工地好聲音」「金曲獎歌手」

叮叮聲響起..《聲林之王3》海選來惹！　選手驚見「工地好聲音」「金曲獎歌手」

35歲男罹肌肉萎縮症「體重僅32KG」　朋友輪流背從歐洲→萬里長城圓夢

35歲男罹肌肉萎縮症「體重僅32KG」　朋友輪流背從歐洲→萬里長城圓夢

野馬男飆速闖紅燈！撞女害命危　父心痛：你給我這樣撞一次就好

野馬男飆速闖紅燈！撞女害命危　父心痛：你給我這樣撞一次就好

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面