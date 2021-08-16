跟上日本「潮流精緻化」路線！選物講求「簡約質感」連牙膏也請來調香師創造專屬香氛

▲當代潮流走向精緻化的日本次世代，現在就連日常的刷牙盥洗，也強調以質感牙膏做精緻保養。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

不為疫情影響，日本次世代的潮流文化再度來襲！如今的日本年輕男女不僅接棒引領都會潮流，承接過去潮人前輩的精神，他們也善於在廣泛的流行中，精準抓出最適合、甚至專屬於自己的時尚搭配，展現最獨特的真我性格。然而新興世代總是要走出自己的路，次世代男女在潮流的追求上，就很明顯地走向「精緻化」。不分男女，對於「生活質感」與「保養細節」，都比過去世代還來得重視與堅持，上一季的熱播日劇《打扮的戀愛是有理由的》可說是指標之一！

▲在日本熱賣的獅王NONIO系列牙膏，現在台灣也買得到了！（圖／品牌提供）

對比台灣年輕男女，疫情期間因為長時間戴口罩，很多人乾脆不化妝也不防曬，這些省略的外出習慣，看在日本人眼中實在不可思議。次世代日本男女不僅將面子問題視為日常禮節，口罩包緊緊的現在，就算是只有自己聞得到的口腔氣息，也要和牙齒一起細心保養，隨時保持清新潔淨！雖然在日本藥妝店，針對美齒、口腔除臭的品項玲瑯滿目，但次世代在選品上，更多了質感考量。正因如此，日本獅王一推出「NONIO系列牙膏」，就直直擊中日本次世代的心，一躍成為年輕男女的「愛用聖品」。過去都要趁著去日本旅遊才能到藥妝店掃貨，如今引進台灣，隨時都能跟上日本的「精緻潮文化」腳步。



大走簡約設計的NONIO系列，配色除了有令人過目不忘的白、黑底色，更有宛如未來科技感的銀色包裝，與「品牌選物」並駕齊驅的質感，自然一舉擄獲年輕男女的目光，直呼「歐夏蕾～」！

▲科技感十足的NONIO系列，也企圖以科學方法解決惱人的口腔問題。

不過，NONIO系列吸引次世代頻頻回購的強項，絕非只憑質感設計。NONIO在最初研發時，便以「用科學方法來解決口臭」為初衷，想解決人們在展現自我的過程中，最在意的口氣問題！為此，NONIO主打透過雙重淨化因子，分解年輕族群因爲經常喝咖啡、吃甜食、水又喝不夠等日常習慣，而形成的口臭菌塊，再以獨家的LSS淨澈成分，深度淨化整體口氣。而針對同樣在意的潔白表現，NONIO透過輕鬆刷出的綿密細緻泡沫，同步滲透微米凹凸的齒面，藉此帶走食物附著的顏色與污漬，還給牙齒光滑表面和潔淨光澤，自在地露齒微笑，就能展現絕對自信。

最後，NONIO系列更請到日本獅王香料技術研究所的調香師，為品牌嚴選天然薄荷，再爲各品項研調不同的專屬香氛，完全展現日本人追求質感一絲不苟的精神。主打清新口氣與亮白一次擁有的「晶燦亮白」，在調香師巧手調配下，特別選擇代表夏日的葡萄柚、荔枝，與天然薄荷迸出清新果香，每次清潔牙齒後，獨留在口腔的迷人香甜涼感，讓整個表情與笑容都瞬間明亮了起來。為敏感牙齒設計的「抗敏牙膏」，品牌則強調以鮮採薄荷葉打造柔和草本香味，取代傳統抗敏牙膏的刺激藥味，以更天然溫和的方式呵護貝齒。另外還有酷樂薄荷、冰炫薄荷、澄橘薄荷與清梨薄荷等多種選擇，腦波弱的消費者乾脆一次購入多款，隨當天心情或出席場合輪流使用，讓日常的盥洗習慣，一躍提升為每個早晨最期待的儀式感。

▲由專屬調香師傾力打造的清新果香，讓習慣的刷牙日常也能有滿滿療癒感！

趁著疫情期間，解決惱人的口氣與齒色問題，日後脫去口罩就能在一起追逐時尚潮流的同儕間站穩腳步，信心滿滿地大聲說出自己的潮流主張！還在羨慕日雜Model的迷人亮白燦笑？答案或許就在他們的「質感保養選物」中。