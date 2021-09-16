中秋連假返鄉出遊　台南市加強路況疏導維持順暢

▲台南市長黃偉哲責成交通局等相關單位，中秋連假持續監控易壅塞路段、即時發布改道訊息及調整塞車道路號誌，請用路人配合警方疏導避開擁擠路段節省時間。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中秋連假9月17~21日開始，台南市長黃偉哲籲請市民朋友疫情期間返鄉出遊，請先做好行程規劃，並遵守防疫措施，並已責成交通局等相關單位持續監控易壅塞路段、即時發布改道訊息及調整塞車道路號誌，請用路人配合警方疏導，避開可能擁擠路段，節省旅行時間。

中央疫情指揮中心宣布至9月20日維持疫情警戒標準為第二級，交通部公告高鐵、台鐵開放對號座位全數發售，估計連假期間（9/17~9/21）搭乘高鐵、台鐵抵達台南的預售票數已售出約2.5萬張及1萬張，國道客運也有近5000張預售票。

交通局長王銘德表示，國內疫情穩定控制中，適逢中秋連假期間，預計將有返鄉及觀光人潮及車潮出現。除了國道、快速道路的中秋疏運措施外，交通局在連假期間也會持續在大台南智慧交通中心全程監看台南市重要路段交通狀況，並與警察局、交通大隊保持密切聯繫，因應各道路車流狀況即時調整號誌控制維持行車秩序與車流順暢。

王銘德提醒，民眾可先查詢相關交通資訊，預先規劃行駛路線避開可能壅塞路段，並配合現場警方引導行駛，搭乘大眾運輸乘客仍應遵循防疫作為，做好實聯制、全程配戴口罩、保持社交安全距離，並減少不必要移動、活動，共同為防疫努力。

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