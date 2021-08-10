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自煮碗量大增！網推洗碗神器戰勝油膩氣炸鍋　皇室御用款連矽膠、塑膠餐具都輕鬆洗出ㄍㄧ拐聲

▲▼洗碗精,氣炸鍋,矽膠,廚房,英國進口,Fairy,洗淨力。（圖／品牌提供）

▲網友推爆的洗碗神隊友「FAIRY高效純淨洗潔精」在美式賣場獨家販售。（圖／網友提供，請勿翻攝）

消費中心／綜合報導

居家防疫的這幾個月，開伙自煮比例大大提高，意外誕生許多「疫情廚神」。許多人大呼煮菜最辛苦的不是烹煮本身，而是產生一大堆要洗的鍋碗瓢盆，其中最難洗的堪稱國民料理神器氣炸鍋、小朋友的矽膠餐具、塑膠餐盒或保鮮盒蓋子等。就算用了一堆洗碗精，還是怎麼洗都洗不乾淨，讓手變得又乾又澀，成為三級警戒下的另類「挑戰」。

▲▼洗碗精,氣炸鍋,矽膠,廚房,英國進口,Fairy,洗淨力。（圖／品牌提供）
▲在疫情前就有網友激推一款來自英國的知名品牌「FAIRY高效純淨洗潔精」，掀起的關注持續至今。（圖／網友提供，請勿翻攝）

臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」，在疫情前就有網友激推一款來自歐洲的超高CP值知名品牌「FAIRY高效純淨洗潔精」，PO文勸敗的網友表示，自己當初是看了版友推薦而購入，「因為平常家裡一起吃飯的人數很多，每次洗碗都要洗很久，所以決定買回家試試看，看是不是真的可以快速的把碗洗完。」沒想到買回家拆封後，網友竟然直接挑戰「油膩氣炸鍋」！近年氣炸鍋風潮興起、戶戶都必備這款料理神器，美式賣場內各式冷凍雞塊、冷凍去骨雞腿肉、冷凍葡式蛋撻也因此成為會員宅家料理的首選，但是飽餐一頓後，還是要回到廚房面對超油膩、黏著乾掉碎屑與醬汁的內鍋，成為每個煮夫、煮婦要面對的現實。

▲▼洗碗精,氣炸鍋,矽膠,廚房,英國進口,Fairy,洗淨力。（圖／截取自臉書社團）

▲疫情前，有網友在社團大推一款英國進口的洗碗精。（圖／截取自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

▲▼洗碗精,氣炸鍋,矽膠,廚房,英國進口,Fairy,洗淨力。（圖／翻攝臉書）

▲▼網友實測後發現，雖然當天就以氣炸鍋處理了相當油膩的雞腿肉，但他照著版友指示，只用了「FAIRY高效純淨洗潔精」再用清水沖洗就很乾淨了。（圖／截取自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

▲▼洗碗精,氣炸鍋,矽膠,廚房,英國進口,Fairy,洗淨力。（圖／翻攝臉書）

網友實測後發現，當天氣炸鍋處理了相當油膩的雞腿肉，但他只用了一點點FAIRY洗碗精，再輕輕刷洗鍋子，很快就可以看到很多泡泡把油污包覆起來，最後再用清水沖洗就很乾淨了。因為擔心在過程中傷到塗層，網友也強調自己事前有先把鍋具泡水，「但油汙真的很容易就洗起來，用手摸會有乾淨澀澀，就是那種ㄍㄧㄍ一拐拐的聲音。」網友還貼了墨鏡笑臉的emoji多補一句，「主婦應該都懂吧？」

除了氣炸鍋，網友也加碼挑戰難洗的矽膠鍋鏟跟矽膠夾，發現以往要洗2、3次才會乾淨的矽膠鍋具，現在「一次就洗起來了」，讓網友的使用心得頗為滿意。這個超殘酷實測果然吸引700多則回覆，讓網友紛紛tag親人朋友一起買起來，也有其他網友分享自己的經驗，「便宜好用，用量省，沒香味，拿來洗矽膠的餐具超棒」、「已經第二次回購了，真的不會咬手」、「一滴可以洗超多碗盤的，推推」。

▲▼洗碗精,氣炸鍋,矽膠,廚房,英國進口,Fairy,洗淨力。（圖／截取自臉書社團）

▲▼不少網友也在PO文底下分享使用心得，更有人順便揪起團購。（圖／截取自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

▲▼洗碗精,氣炸鍋,矽膠,廚房,英國進口,Fairy,洗淨力。（圖／截取自臉書社團）

事實上，來自歐洲的熱銷品牌FAIRY是通過英國皇室認證的洗碗精，品質自然不只好，更要守住消費者的信賴。品牌主打特選敏感也適用的溫和配方，加上0色素、0香精的「雙重0添加」，清洗過程不怕咬手不適感外、洗起來也更安心。再者，網友大推「一滴就可以洗乾淨」的強力洗淨效果，讓FAIRY成了許多美式賣場會員的心頭好，堪稱除了生鮮雜食，也是每到現場就必補貨的「高CP值洗碗精首選」。

▲▼洗碗精,氣炸鍋,矽膠,廚房,英國進口,Fairy,洗淨力。（圖／翻攝臉書）

▲FAIRY讓煮夫、煮婦除了能輕鬆清洗油膩的氣炸鍋和難洗的矽膠/塑膠餐具，清洗過程也不怕因此傷手（圖／資料照）
 

►一條褲子竟能讓你激瘦

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