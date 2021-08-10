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竹市東門城變身環形劇場　疫情後全台最盛大線上藝術饗宴

▲疫情以來藝文團體受衝擊，新竹市長林智堅號召「藝術回歸」。（圖／新竹市政府提供）

▲疫情以來藝文團體受衝擊，新竹市長林智堅號召「藝術回歸」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

疫情以來藝文團體受衝擊，新竹市長林智堅號召「藝術回歸」，將200年古蹟東門圓環變身「超廣角」環形劇場，本週日（8月15日）晚上八點半舉辦「新竹光臨藝術節-光之島」線上直播首映。林智堅表示，演出專為「線上觀展體驗」設計，黃金陣容包括：獲「傑出建築師獎」的甘銘源老師以1000支台灣桂竹與孟宗竹手工打造「巨型米粉架屏幕」，以180度環繞科技投影，放映「最台」生命力，如奧運賽事、台灣石虎、國家太空計畫等台灣驕傲，更有優人神鼓坐鎮演出，民眾不用出門，鎖定「市長林智堅臉書」直播就可線上參與藝文饗宴，也相挺藝文工作者。

林智堅也透過臉書預告周日晚上八點半的首映，他說，疫情改變生活，也改變了藝術展演的形式，越來越多的展演，轉移到線上進行，市府團隊盼從「新竹光臨藝術節」開始，重新找回生活與疫情的平衡，將城市的故事投影在東門城上。讓「光」凝聚在新竹，也凝聚台灣人的勇氣，「光來了，黑暗就會散去」，為世界祈福。

林智堅說，「光之島」環形劇場達1小時，將是疫情後全台最盛大線上藝術饗宴，疫情趨緩後百工百業重回生活，市府也特此號召「藝術回歸Back to Art」，讓藝術工作者回歸創作崗位，作品也以線上展演方式，透過新技術為民眾演出。

他也為東門城的巨型竹架揭開神秘面紗，原來是為了打造環形劇場，團隊特聘曾獲「傑出建築師獎」的甘銘源老師操刀，參考在地「曬米粉」傳統，以1000支台灣桂竹及孟宗竹、160面傳統手工製「米粉架」，創造出最具在地味的舞台屏幕。

林智堅說，環形劇場動畫由曾獲德國IF、紐約ADC獎等國際大獎的Bito擔綱製作，因2017世大運宣傳的動態設計而聞名，他們從發想到製作花了近1年時間，打造5分鐘「光之島」故事，透過動畫中重現東門城迎曦門日出美景，更融合新竹多項元素如晶片、客家花布，再濃縮全台熱門精華如運動賽事、台灣石虎、國家太空計畫等台灣驕傲。

為給觀眾全新線上觀展體驗，策展團隊用光雕「魔術」把東門城變不見，以180度超廣角光雕放映「光之島」，呈現「最台」生命力，投影動畫充滿在地故事與溫度，包括代表台灣參與奧運的射箭，承載國家產業飛向太空的火箭，都在新竹發光發熱，另還包含奧運、機車瀑布、疫情街景等滿滿彩蛋，還有特有種石虎、帝雉等。團隊還與國家太空中心，呈現從外太空拍攝地球影像，藉此打造未來感十足的光影奇幻體驗。

重頭戲還包括優人神鼓的演出，不僅將演出經典劇目「祭天」，還為東門城量身訂做全新劇碼「新竹能量」，表演者手持長棍擊鼓，結合武術深沉的肢體律動，與環形影像的互動搭配，融入新竹地景地標，創造出最新感官體驗。嚴峻疫情過後，用聲響帶給民眾安定人心的力量。

新竹市政府表示，「新竹光臨藝術節」東門城環形劇場即將在15日線上開演，因應防疫考量，不開放現場觀賞，東門圓環當日下午17點起至22點，將實施人、車交通疏導，再請民眾依現場人員導引行駛。請民眾鎖定市長林智堅臉書、新竹市府官方YOUTUBE線上收看，本次直播後，還將結合4K、VR技術進行針對演出進行數位保存。

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