第八期《新竹生活》出刊　記錄創意滿點抗疫故事

▲本期《新竹生活》專訪新竹市醫師公會邱國華理事長分享抗疫心路歷程。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市文化局第八期《新竹生活》雙月刊即日起推出，本期封面故事「疫情下的『美』一天」記錄新竹市在疫情之下，各行各業朋友的抗疫故事。雖然當下疫情已稍稍趨緩，但大家仍要保持警覺，持續保持社交距離、戴口罩、噴酒精勤消毒。這一期的《新竹生活》將和讀者朋友們分享宅在家的無限種趣味可能，希望在疫情期間，用另一種形式給大家支持和鼓勵。

本期刊物因應疫情，提出了許多居家辦公、宅在家可以動手嘗試的生活提案與小挑戰，市民們可以依循刊物，動手剪出紙藝作品，或以當季水果製作零失敗甜點，更可以利用家裡的牆面、座椅，簡易伸展肢體、放鬆身心。

新竹市長林智堅表示，新竹市是座兒童城市，如何讓孩子們在疫情期間也能快樂學習、充分成長，也是他關注的重點。「一打多的超人日常：新竹小家庭的抗疫記事」訪問了超人爸媽，分享他們創意滿點的抗疫心法。這些家庭有的善用小空間和道具做出比美夜市攤位的遊戲設施、有的和孩子一起下廚，更有把陽台變成畫布，讓孩子恣意揮灑。雖然有不同的生活方式，但相同的是對抗疫情的決心！

文化局長張馨之指出，本期刊物也採訪生活在這座城市的各領域從業人員，邀請各自以其專業提出面對疫情的解法，團結起來一同面對這個難關。刊物中，除了邀請新竹市醫師公會邱國華理事長分享疫情解析之外，也有來自新竹市的音樂人林冠宇及小Q老師分享音樂創作者如何沉憯及重回舞台；有落腳香山的孢子蒝工作室運用景觀設計專業於居家辦公的小祕訣；有丹麥社區圖書館的社區營造夥伴分享疫情下如何協作推動共學基地。透過報導讓讀者發現，在看似停滯的疫情生活中，許多人仍然努力讓生活變得更加精彩。

文化局表示，《新竹生活》雙月刊總共發行5000本，民眾可以在新竹市各藝文場館、市政府、文化局、圖書館群、新竹車站、新竹高鐵站及主要飯店等90餘處免費取得《新竹生活》；另也歡迎民眾利用手機平板電腦瀏覽月刊電子書，享受即時的閱讀體驗(https://reurl.cc/NrkdXq)。上述詳情請洽1999 市民服務專線或撥打03-5314361文化局專線。