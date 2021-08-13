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2021金馬獎視覺統籌Bito團隊操刀　東門城「光之島」彩排

▲2021金馬獎視覺統籌Bito團隊操刀　東門城「光之島」今彩排。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹市東門城「光之島」劇場動畫，由2021金馬獎視覺統籌Bito團隊操刀。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市長林智堅將與2021金馬獎視覺統籌設計團隊Bito一同彩排周日（15日）晚間八點半《光之島》直播，校正迎曦門與180度環形屏幕投影的最佳角度與亮度。Bito創意總監劉耕名分享，投影古蹟迎曦門的最大挑戰之一，是在色彩與層次各不同的屋頂與牆體「投影上色」，團隊以｢色彩學｣調配、試驗建築原底色與投影色，在一次次”run&error”中克服難題，找出最佳投影色彩，期待周日在鏡頭前觀眾帶來最佳的科技藝術視覺饗宴。

Bito創意總監劉耕名表示，東門城180度環形劇場投影，與現今常見16:9影片規格有極大不同，更挑戰觀眾習慣收視角度，為了狹長廣角螢幕，他們特別在構圖上加入彩蛋，讓不同角度觀眾都有各種驚喜，例如動畫樹林中隱藏台灣獼猴、石虎、帝雉等；或者將棒球從左到右飛出，創造出類3D視覺效果，也結合立體音效打造沉浸式饗宴。

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▲2021金馬獎視覺統籌Bito團隊操刀　東門城「光之島」今彩排。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼林智堅將與Bito設計團隊一同彩排周日《光之島》，校正迎曦門與180度環形屏幕投影的最佳角度與亮度。

▲2021金馬獎視覺統籌Bito團隊操刀　東門城「光之島」今彩排。（圖／記者陳凱力翻攝）

Bito《光之島》環形屏幕投影，是以動畫方式，呈現最台生命力的動態圖騰，如客家花布、機車瀑布、台灣特有種帝雉、石虎等，還有東門圓環燈光秀。請觀眾15日鎖定線上直播，將跟隨著鏡頭，從廣角欣賞東門圓環整體燈光秀，透過鏡頭在最佳位置觀賞《光之島》投影。

在180度環形劇場置中的東門城，也是投影最大亮點，例如，機車瀑布當中，東門城搖身變成紅綠燈，還有路人穿越其中；在火箭升空時，東門城又變成太空駕駛艙，以東門城延伸出的多視角景觀，創造層出不窮的驚喜。

劉耕名表示，他們歷時1年進行環繞視覺設計，打造「東門圓環燈光秀」、「燈光設計」、「音效設計」等精彩元素，更以光色彩學，突破東門城古蹟色彩投影困境，以此呈現出最生動投影。

Bito說明，本次投影展演以三大段落呈現，首先是燈光秀，以晶片、數線狀光束帶出新竹科技感；第二段以動畫呈現台灣多元文化及活力，如台啤、滷肉飯等經典小吃動畫、台人搭火車吃便當等景像等；第三段回到現今疫情台灣冷清街景；最後以寫實的3D手法，以光球隱喻希望，火箭裝滿每個人的期待，將突破天際，衝向未來。

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