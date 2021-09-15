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社會 社會焦點 保障人權

女移民官控遭襲胸「自爆人工奶」　男主管獲判無罪仍慘被拔官

▲桃園市羅姓男子去年9月邀學妹到家裡溫習功課，卻藉故「要與你發生兩性之間的行為」，遭控性騷擾罪嫌。（示意圖／視覺中國CFP）

▲移民署主管被控襲胸女下屬，法官認為無法證明女方是遭性騷擾的受害人。（示意圖／視覺中國CFP）
 

記者張君豪／台北報導

移民署中部地區陳姓主管6年前和新進女部屬交往，某次約到網咖看電影之後雙方決裂；女部屬指控陳在看片時摸、吻胸部涉嫌性騷擾，陳喊冤，強調曾問過女方意願，女方還說「胸部是人工的，比較硬」，台北地院調查，現場包廂門只是一塊布簾，女方仍看完電影而未呼救逃離，不排除因事後發現陳離過婚，覺得感情受騙而提告，判陳無罪。

移民署15日傍晚對本案作出回應表示，中區事務大隊前陳姓主管在2015年間涉性騷擾案，今年8月18日台北地院法官以證據不足判決無罪，但全案仍可上訴。移民署強調，極重視同仁品德操守，秉持「勿枉勿縱，絕不護短」原則，目前已將陳員調非主管職務，將持續配合司法偵審。

移民署指出，陳姓前主管與告訴人職務上並無隸屬，案經台北地檢署不起訴在案，告訴人聲請再議後，經高檢署發回續行偵查，2019年9月11日台北地檢署提起公訴。

移民署強調極為重視性別平等觀念，會嚴格杜絶該機關職場性騷情事，一經發現違紀案件皆會主動深入追查，端正機關風氣，確保友善職場工作環境。

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