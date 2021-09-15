名醫約女患者進防火巷　加line偷抱還捏屁股！下場慘了

▲高雄一名女病患被名醫捏臀部，一狀告上法院，提告性騷擾。（示意圖／達志）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名耳鼻喉科的林姓名醫被一名女病患提告性騷擾，就在看診後約女病患到診所旁的暗巷當中，假藉要line趁機擁抱，還捏了女病患的屁股，法官判決判處拘役50天，得易科罰金一天一千元，全案可以上訴。

這起案件就發生在2020年的8月8日下午五點半，一名女病患在看診完領藥準備要離開時，林姓名醫邀她到診所旁邊的防火巷裡頭，同時向女病患要line，就在女病患還來不及反應的時候，林姓名醫就擁抱女病患，而且手還捏了她的臀部，讓女病患嚇壞了。

▲高雄地方法院做出判決。（圖／記者吳世龍攝）

這名女病患事後向警方報警，警方調閱監視器畫面證實有這件事，同時將林姓名醫跟女病患之間LINE對話截圖5張、女病患告訴朋友這件事的對話紀錄截圖2張也一併移送，法官審理過後，認為被告與告訴人之間僅是醫生、病患的關係，林姓名醫竟趁女病患「不及抗拒之際，擁抱告訴人並以手捏觸告訴人之臀部，被告行為顯已逾越一般正常社交禮儀分際，具有性暗示及調戲告訴人之意，而屬性騷擾行為無疑」，處以林姓名醫拘役50天，易科罰金5萬元，全案可上訴。