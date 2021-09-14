獨／E奶網紅起底！曾「流產崩潰呼麻」獲緩刑　手法升級經緯度取毒

▲爆乳女網紅潘緣涉嫌跨境走私大麻毒品、14日遭刑事局逮捕調查。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪、劉昌松／台北報導

刑事局13日發動逮捕行動，赴三重逮捕目前臉書有7萬多人追蹤的E奶網紅潘緣（25歲），檢警認為，潘女涉嫌台美大麻菸草販運逾8公斤；且據瞭解，這並非潘女第一次涉案，調查局、海巡署、關務署在2018年就查獲潘女涉嫌從比利時及暗網「Dream Market」，兩度境外購買大麻花、大麻菸草。

▲爆乳女網紅潘緣涉嫌跨境走私大麻毒品，14日遭刑事局逮捕調查。（圖／記者張君豪翻攝）

但2018查獲的2案，其中寄送大麻郵包案，遭檢察官認為僅憑收件人為「Theresa Pam」無法證明就是潘女，證據薄弱下不起訴；另案則是法官接受潘女身經流產痛苦、失眠身心壓力巨大，才購買大麻助眠的說法，輕判2年徒刑並可緩刑5年，緩刑期間僅需向公庫支付15萬元，並在公益團體進行240小時勞動服務。

警方知情者透露，潘女早期都是透過網路向歐美、暗網市集購買大麻，她從暗網「Dream Market」學到專有的Escrow（交易中介信託）手法，得以收到大麻後才進行「比特幣」跨國轉帳。

2018年潘女與同居男友以上述手法交易，6包大麻包裹一進入海關就被盯上，當年新北市刑警大隊幹員還偽裝成郵差登門交貨，見潘女男友開門收貨，立刻表明警察身份抓人，而當時兩人網路購毒的筆電就在屋內，證據確鑿，被以運輸二級毒品罪嫌起訴。

▲網紅潘緣涉嫌跨境走私大麻毒品（上），14日遭刑事局逮捕調查。（圖／記者張君豪翻攝）

當時潘女與男友用比特幣買逾20公克大麻，但因她跟男友當庭自白，表示因懷孕後寶寶流產，「無法守住寶貝」導致兩人身心經歷極大壓力煎熬、潘女長期失眠無法入睡，施用藥物無效後才想嘗試網購大麻治療。

潘女與男友慘痛說詞打動北院法官，法官審視兩人並無涉毒判刑入獄紀錄，也沒有任何前科，認為兩人在身心壓力下失慮，據此輕判兩年徒刑、緩刑5年。

但刑事局13日再度逮捕潘女，查出潘女涉嫌以熟稔的國際購毒通路、加密軟體，製造查緝斷點，使用虛擬貨幣信用交易，且交貨手法是提供「詳細經緯度」讓毒友透過手機導航自取，諸多專業手法顯示，潘女已非當年痛失愛子、涉世未深的少女，由於檢警查出她帳戶金流高達數百萬元，販毒網絡的肅清，有待後續努力。

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