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社會 社會焦點 保障人權

女移民官控主管男友襲胸　看片「手游」她自爆人工奶！暗批他豬哥

▲桃園市羅姓男子去年9月邀學妹到家裡溫習功課，卻藉故「要與你發生兩性之間的行為」，遭控性騷擾罪嫌。（示意圖／視覺中國CFP）

▲移民署主管被控襲胸女下屬，法官認為無法證明女方是遭性騷擾的受害人。（示意圖／視覺中國CFP）

記者劉昌松／台北報導

移民署中部地區陳姓主管6年前和新進女部屬交往，但1次約到網咖看電影之後，關係完全破裂，女部屬指控陳在看片時摸、吻胸部涉嫌性騷擾，陳喊冤稱，問過女方意願，女方還說「胸部是人工的，比較硬」，台北地院調查現場包廂門只是一塊布簾，女方仍看完電影而未呼救逃離，不排除因事後發現陳離過婚，覺得感情受騙而提告，判陳無罪。

據了解，陳姓主管長期派駐台中，提告的女部屬則是剛被派到台北另個單位工作，2人沒有隸屬關係，經由陳的同事搓合，以結婚回前提交往，陳男曾2度北上與部屬相約見面吃飯，2015年6月13日中午，陳男和女方約到西門町包廂看電影，女方選了《出埃及記》。

▲桃園市古姓男子去年情人節邀約女網友在某電影館包廂看電影，卻趁機發生性行為，事後女子提告遭性侵。（圖／達志示意圖）

▲女下屬表示擔心成績受影響，所以不敢馬上離開。（示意圖／達志）

女方指控，當電影演到牲禮獻祭的情節，她因不忍觀看而輕微撇過頭去，被陳男趁機伸手摟住肩膀，並撫摸、親吻胸部，最後還示意女部屬幫他口交，她最後以和人約了吃飯為由離開，幾個月後提告，檢察官根據友人聽過女方訴苦等
證詞、證據起訴陳男。

陳男坦承有親、吻等情節，但是「事發當天2人情緒都非常HIGH」，「我摸胸部，再親，她並告知我她胸部是人工的，比較硬，觸感不好，要我多包涵」，陳男稱最後向女方下體伸出手的時候，女方說不方便就停止，整個過程約10幾分鐘。女方證實確實有提到隆乳話題，那是因為擔心自己主管和陳男認識，會影響成績，所以沒有特別反抗。

▲胸部,乳房,波霸。（圖／達志／示意圖）

▲法官認為剛遭受性騷擾的感覺厭惡之際，應該沒辦法還能調起自己隆乳的話題。（示意圖／達志）

法官調查，事發網咖的包廂是半開放式，只用沒有頂到天花板的木板隔間，包廂門只是一塊布簾，走道上會有其他客人經過拿取餐區的食物，女方卻繼續留在包廂內1個多小時看完電影，都沒有試圖呼救或離開，且應該正在感受厭惡的時候，卻聊起自己隆乳話題，顯然與常情不合。

此外，女方說陳男從未提起成績的事情，且女方是在事發當晚才聽說陳男離過婚，有小孩，感覺很驚訝，並LINE友人抱怨「他(指陳男）很精明的人，先透過那個約僱的(指女方主管)認識我還叫我不要告訴任何人我們認識」、「而且那個約僱的故意不告訴我這個豬哥離過婚又有小孩。騙我他沒結過婚」，可見女方覺得是受騙交往，可能因而對包廂內發生的事情產生態度上轉變，因此以證據不足等理由，判陳無罪；可上訴。

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