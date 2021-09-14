獨／直擊「左撇子」又被抓了！網售大麻CBD製品　最重可判囚7年

▲知名網紅影評人「左撇子」葉上豪因公然販售內含大麻二酚成分製品、13日下午遭高雄市警局幹員登門搜索、葉男（短褲）質疑警方程序問題，警方直接出示搜索票表示執行公務。（圖／讀者提供）

記者張君豪／台北報導

今年3月22日凌晨在安和路酒吧陪友人等車，手上拿電子煙、遭遇警員盤查，大安警方懷疑「電子煙油有大麻成分」將他帶回調查、訊後依觸犯《毒品危害防制條例》移送台北地檢署、檢察官裁定3萬元交保請回，但事後「左撇子」本名葉上豪臉書PO文警方濫權逮捕，雙方鬧上新聞版面，但5月初檢察官偵辦後，將他煙油、尿液送驗，發現均無毒品反應，該案裁定不起訴。

但警方與「左撇子」鬥法戲碼並未結束、據讀者向《東森新媒體ETtoday》提供影像指出、警方14日下午15時再度行動，大批人馬前往大同區太原路「左撇子」住家登門搜索、記者根據時序向轄區大同警分局查證，證實當天高雄市警察局新興分局幹員因執行「安居專案」而到台北市大同區偵辦毒品案件。

▲知名網紅影評人「左撇子」葉上豪因公然販售內含大麻二酚成分製品、13日下午遭高雄市警局幹員登門搜索並遭逮捕。（圖／讀者提供）

據瞭解，新興分局警方這次東山再起，改以偵辦《藥事法》案件發動調查，當天下午搜索葉男住家，根據目擊者指出，當時葉男父母及女性友人都在場、女性友人甚至著急的找律師求助、甚至現場打開手機直播讓律師瞭解現場情況，雙方在葉男家門口前對峙。

高雄市警方行動前曾詳讀「左撇子」與大安警分局鬥法的新聞案例，14日清晨起監控葉男住處，等到左撇子偕女性友人準備進入家門時將他攔下、警員出示地檢署核發的搜索票及辦案公文，葉男家人眼見警方有備而來、據理力爭約10分鐘後葉男才同意警方入屋搜索。

▲知名網紅影評人「左撇子」葉上豪因公然販售內含大麻二酚成分製品、13日下午遭高雄市警局幹員登門搜索並遭逮捕帶回。（圖／讀者提供）

警方搜索在下午約17時結束，檢警調查認定，葉男經營網路販售未經衛服部食藥署核准的外國CBD（大麻二酚）滴劑、精油軟糖等相關製品，涉嫌違反《藥事法》第83條規定將他逮捕帶回偵訊。

▲知名網紅影評「左撇子」公然在自己IG帳號上販賣含有大麻二酚CBD成分軟糖，遭警方逮捕調查。（圖／記者張君豪翻攝）

據瞭解原本葉男以為警方以他販售含有CBD成分製品係以《毒品危害防制條例》認定他涉案，但警方行動前已經向衛服部食藥署人員詢問，確定食藥署雖在2020年5月回應「開放醫療用大麻」提案，認定CBD（大麻二酚）雖非管制藥品，但須醫師開立藥品處方後可申請進口使用、加上目前除了台大等部分教學醫院有少量專案進口外，據悉目前國內並無藥商取得合法藥證，根據衛服部統計每年台灣民眾以個人醫療名義辦理合法專案進口件數僅在30件上下。

但新興分局警方查出：知名影評「左撇子」透過自己IG帳號及蝦皮賣場宣揚CBD製品療效、公開對外販售含有CBD成分的大麻軟糖、精油、口服滴劑；葉男的公開販售CBD製品行為已經明顯違反衛服部食藥署上述對於CBD成分製品「依醫師開立處方合法自用」範圍，檢警認定葉男觸犯《藥事法》且涉嫌重大。

警方除了逮捕葉男外、並在他屋內搜出兩大袋約數十件含有CBD大麻軟糖、精油口服滴劑等製品；根據《藥事法》第83條規定：「明知偽禁藥，販賣、供應、調劑、運送等或轉讓、意圖販賣而陳列」將可處七年以下有期徒刑，得併科新臺幣五千萬元以下罰金。

葉男經警方宣告逮捕後，揚言要找「力挺大麻合法化的議員、律師到場陪訊」但葉男致電對方，告知警方有搜索票並根據藥事法辦案逮人後，向來力挺葉男的民意代表、律師在晚間偵訊結束時仍未到場；葉男預計15日上午接受警方複訊後被移送高雄地檢署偵辦。

【其他新聞】



►父親節悲成忌日！37歲騎士「水溝蓋上急超」 自摔慘亡畫面曝



►空軍少校總統府下跪陳情畫面曝！申請延役遭拒 督察長帶回輔導

►獨／警官男優請辭！不只拍1片最愛「女師調教」 遭海撈比對瓦解