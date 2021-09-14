　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

載實習妹工作！禮儀公司老闆「狂摸她大腿」噁問：有男友？

▲憂鬱,害怕（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲禮儀公司老闆性騷實習生，下場出爐。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者陳羿妏／高雄報導

王姓禮儀公司老闆2020年9月開車載實習生小君（化名）及其同學，一起處理往生者案件，豈料，開車途中，他卻趁機撫摸小君的頭部、大腿內側，詢問對方「有無男朋友、理想對象」，藉此性騷得逞。小君不甘受辱，報警提告，日前法院依意圖性騷擾罪，判王男拘役50日，得易科罰金5萬，可上訴。

判決指出，王男為禮儀公司老闆，與小君實習的公司會共同合作往生者案件。2020年9月30日下午，他開車載小君與其同學一同前往高雄前鎮處理往生者案件，然而，行經高速公路便道時，卻假借聊天機會，觸摸坐在副駕的小君頭部以及多次觸摸大腿內側。直到小君報警，全案因而曝光。

王男否認犯行，辯稱當天只有用手摸小君的頭，稱對方「很乖」，但沒有摸小君的大腿內側。

小君警詢時提到，王男開到高速公路便道時，先是摸了她的頭問「有無男朋友、理想對象」，接著王男再摸她的大腿內側數次，「都摸一下子就移開了」

不過，小君的同學則證稱，去程時她坐在右後座、小君坐在副駕駛座，王男在行車中有伸手摸小君的頭部及大腿，而抵達現場後，小君見王男先下車，立刻轉頭問她「有無看見」，當她回答「有看見」，小君便向她表示「很不舒服」。

對此，法官認為，小君與同學都是實習生，因就學所需才會選擇實習，沒必要冒風險得罪合作廠商或誣告，故證詞可信度高。此外，縱使小君為實習生，案發當時也已成年，基於男女分際，王男不應觸摸小君頭部，顯見王男是以摸頭方式掩飾，而趁機摸小君大腿內側，藉此性騷擾得逞，因此審酌後，依意圖性騷擾罪，判王男拘役50日，得易科罰金5萬，全案仍可上訴。

►超低價！一家五口住礁溪兆品爽玩兩天

ET快訊
快訊／午後雷雨開炸！　5縣市大雨特報
人妻慘淪8年性奴！　在兒女面前被硬上
LIVE／幼兒園群聚累計32人染疫　侯友宜最新說明
作家H租屋遭詐騙5位數！　「連犯2大錯」惡質手法全公開
醫推第一劑打AZ　陳時中認證：第二劑靈活度比較高
第二劑莫德納何時開打？　陳時中曝「最快時間」
降級有望？　陳時中：9／20後管制會再鬆綁
快訊／裝修工序列比對出爐！　與幼兒園一致「是國內全新Delt

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

18歲男怒摑13歲少女強上　怕漏餡還問「會不會講出去」

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！　操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

女地政士A客戶履保金近2億　侵占饒河街地主贈與稅又遭判刑

載實習妹工作！禮儀公司老闆「狂摸她大腿」噁問：有男友？

拒戴口罩大鬧自強號　中年男嗆：蔡英文出來講！被強制架離

「通靈女校長」退休後竟成神棍賣「消業障」假玉假佛　重判13年

創意家小編盜圖發梗　美食Fu搭豪宅廣告吸客...正妹攝影師不忍了

賣場白吃130元遭逮！嫌揮拳毆3店員辯「以為媽會付」　超重下場曝

恐怖聯結車過彎翻覆「20噸重鋼捲噴飛」　機車神閃過驚悚畫面曝

影評「左撇子」疑網售大麻二酚製品！警登門搜證　訊後限制居住

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

確定合作！澎恰恰深夜現身詳談　連千毅興奮：澎哥將東山再起

吳宗憲二女兒出嫁！聽女婿喊爸　「我看起來比新郎年輕」叫憲哥就好XD

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

阿婆買「普通小電扇」竟花4800元　請人組裝才知被坑！上網查才590元

沒留雞翅被老婆罵！監視器見真兇　貪吃米克斯邊啃還「觀察門外」XD

苗栗男被7惡煞一路包抄砍殺！　受重傷衝畫室呼救：有人要殺我

女子怕拔智齒腫痛實測消炎妙招 手術前喝1.9公升鳳梨汁超有效！

不怕死？陸男颱風天划橡皮艇偷渡　頂著強風抵金門...1個月已累積4起

18歲男怒摑13歲少女強上　怕漏餡還問「會不會講出去」

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！　操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

女地政士A客戶履保金近2億　侵占饒河街地主贈與稅又遭判刑

載實習妹工作！禮儀公司老闆「狂摸她大腿」噁問：有男友？

拒戴口罩大鬧自強號　中年男嗆：蔡英文出來講！被強制架離

「通靈女校長」退休後竟成神棍賣「消業障」假玉假佛　重判13年

創意家小編盜圖發梗　美食Fu搭豪宅廣告吸客...正妹攝影師不忍了

賣場白吃130元遭逮！嫌揮拳毆3店員辯「以為媽會付」　超重下場曝

恐怖聯結車過彎翻覆「20噸重鋼捲噴飛」　機車神閃過驚悚畫面曝

影評「左撇子」疑網售大麻二酚製品！警登門搜證　訊後限制居住

Met Gala驚見「柯南黑衣人」　CL尿布裝、ROSÉ白眉首戰時尚奧斯卡

《人間條件七》台中4場延期到明年！「場次平移」戲迷免重新搶票

遭2K羞辱？西蒙斯三分能力值輸霍華德等長人　小市場球隊加入報價

裝修工與幼兒園同株Delta！圖解32人傳播鏈　未滿5歲童父女今確診

法院判罰重3倍！河正宇非法打牛奶針認罪：抱歉讓粉絲看到我這樣

房屋「4大傷財風水」曝光！斜角房壓迫感重、房門對大門out！

昔「台灣四大美女」之一！胡慧中63歲凍齡近照曝光　釣出陸劇女神

18歲男怒摑13歲少女強上　怕漏餡還問「會不會講出去」

沒疫苗！里長不滿板橋差別待遇　新北：持續向中央反映

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！　操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

騎士闖紅燈「神風式5秒硬衝」　路口過一半警追出網：超療癒

社會熱門新聞

眼眶泛紅跟媽媽說再見　土城資優生墜樓亡

「最美主持人」李明璇當街遭呼巴掌　驚嚇宮縮

獨／打完高端連衝3次急診　42歲客運司機猝死宿舍

最後身影曝！新竹母「遭26歲兒分屍4袋」

南投5.6地震　潛立方深水池狂搖

彰化千萬「凶宅」2折法拍！詢問度破表

即／高雄「超大拖板車」翻覆路邊！路人嚇傻

高雄警「踢案」到派出所　差9天逃重懲

即／北市中山區傳墜樓　20歲女躺路中央

潛水訓練消失20分鐘　31歲消防溺斃時間軸曝

即／北市百齡橋下「1男上吊亡」！

23歲賓士背殺妹撞噴機車　掉出整箱沖天炮

快訊／賓士撞機車後掃噴變電箱　馬路邊「翻肚」

士林紙廠驚見火燒車　1女子已成焦屍

更多熱門

相關新聞

被控摸腳踝性騷　碩士男師逆轉改判無罪

被控摸腳踝性騷　碩士男師逆轉改判無罪

吳姓男子去年3月自花蓮火車站搭乘太魯閣列車，準備前往台北車站，卻在行經宜蘭火車站時，被小蘭（化名）怒控性騷，指出吳男利用車廂搖晃的幅度，彎腰以右手撫摸其腳踝和大腿。一審，花蓮地院依性騷擾防治法，判其有期徒刑2月，得易科罰金，吳男不服上訴二審，二審竟逆轉無罪。

噁男精液裝針筒隨機戳人　她轉頭崩潰

噁男精液裝針筒隨機戳人　她轉頭崩潰

女官遭爆性騷男下屬：胸部怎麼那麼大

女官遭爆性騷男下屬：胸部怎麼那麼大

女軍官誇鮮肉「奶好大」...遭控性騷

女軍官誇鮮肉「奶好大」...遭控性騷

女工讀生遭老闆熊抱　父兄問罪要他「3選1」

女工讀生遭老闆熊抱　父兄問罪要他「3選1」

關鍵字：

禮儀公司性騷擾大腿實習生

讀者迴響

熱門新聞

不是BNT　醫推薦第一劑打這支疫苗：保護力最好

眼眶泛紅跟媽媽說再見　土城資優生墜樓亡

手搖飲「加1元多1杯」只有今天！

直播大走光！　女網紅「倒立一字馬」掉出奶

超辣外送員「下衣失蹤」甜笑迷暈眾人　本尊被神出了

鄧佳華職位逆轉！連千毅諾讓他做這事

電風扇冷氣「別猛吹這6部位」！專家警告：恐拉肚子

超市飲料區「唯獨麥香奶裝防盜」！真相驚呆

直擊／李炳輝菜市場復工賣唱　殘障補助遭取消「日賺500」妻嘆：好可憐

台灣泡麵霸主　老饕選出1帝3王

她腰痠拖到腎爛！醫一插…「抹茶牛奶狂流」看傻

「最美主持人」李明璇當街遭呼巴掌　驚嚇宮縮

周潤發趕路搭小黃被拒載！

買房10年vs.租屋10年！網一看「殘酷差異」秒懂

小吳整人「集體退好友IG追蹤」！　網怒指霸凌

更多

最夯影音

更多
許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好
獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

確定合作！澎恰恰深夜現身詳談　連千毅興奮：澎哥將東山再起

確定合作！澎恰恰深夜現身詳談　連千毅興奮：澎哥將東山再起

吳宗憲二女兒出嫁！聽女婿喊爸　「我看起來比新郎年輕」叫憲哥就好XD

吳宗憲二女兒出嫁！聽女婿喊爸　「我看起來比新郎年輕」叫憲哥就好XD

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面