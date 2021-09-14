載實習妹工作！禮儀公司老闆「狂摸她大腿」噁問：有男友？





▲禮儀公司老闆性騷實習生，下場出爐。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者陳羿妏／高雄報導

王姓禮儀公司老闆2020年9月開車載實習生小君（化名）及其同學，一起處理往生者案件，豈料，開車途中，他卻趁機撫摸小君的頭部、大腿內側，詢問對方「有無男朋友、理想對象」，藉此性騷得逞。小君不甘受辱，報警提告，日前法院依意圖性騷擾罪，判王男拘役50日，得易科罰金5萬，可上訴。

判決指出，王男為禮儀公司老闆，與小君實習的公司會共同合作往生者案件。2020年9月30日下午，他開車載小君與其同學一同前往高雄前鎮處理往生者案件，然而，行經高速公路便道時，卻假借聊天機會，觸摸坐在副駕的小君頭部以及多次觸摸大腿內側。直到小君報警，全案因而曝光。

王男否認犯行，辯稱當天只有用手摸小君的頭，稱對方「很乖」，但沒有摸小君的大腿內側。

小君警詢時提到，王男開到高速公路便道時，先是摸了她的頭問「有無男朋友、理想對象」，接著王男再摸她的大腿內側數次，「都摸一下子就移開了」

不過，小君的同學則證稱，去程時她坐在右後座、小君坐在副駕駛座，王男在行車中有伸手摸小君的頭部及大腿，而抵達現場後，小君見王男先下車，立刻轉頭問她「有無看見」，當她回答「有看見」，小君便向她表示「很不舒服」。

對此，法官認為，小君與同學都是實習生，因就學所需才會選擇實習，沒必要冒風險得罪合作廠商或誣告，故證詞可信度高。此外，縱使小君為實習生，案發當時也已成年，基於男女分際，王男不應觸摸小君頭部，顯見王男是以摸頭方式掩飾，而趁機摸小君大腿內側，藉此性騷擾得逞，因此審酌後，依意圖性騷擾罪，判王男拘役50日，得易科罰金5萬，全案仍可上訴。