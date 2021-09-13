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搭太魯閣列車被控摸「腳踝」性騷　碩士男師一關鍵逆轉改判無罪

▲▼美國發生一起外送員性騷擾案件。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲吳姓教師去年乘坐太魯閣時，被鄰座女乘客怒控性騷，二審逆轉無罪。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pexels）

記者林冠吟／花蓮報導

吳姓男子去年3月自花蓮火車站搭乘太魯閣列車，準備前往台北車站，卻在行經宜蘭火車站時，被小蘭（化名）怒控性騷，指出吳男利用車廂搖晃的幅度，彎腰以右手撫摸其腳踝和大腿。一審，花蓮地院依性騷擾防治法，判其有期徒刑2月，得易科罰金，吳男不服上訴二審，二審逆轉無罪。

判決書指出，吳姓男子去年在花蓮火車站上車後，搭乘太魯閣列車準備前往台北火車站，未料在行經宜蘭火車站時，被鄰座的女性乘客小蘭怒控，吳男利用車廂晃動之際，趁她來不及抗拒，彎腰以右手手掌觸摸其左大腿外側3至4下，讓小嵐怒報警處理。

偵訊時，吳男坦承確實有因為搭火車的緣故和小蘭相鄰，不過堅決否認有對小蘭性騷擾的情形。吳男指出，當時小蘭把腳放在置物網上，被他制止，小蘭因而挾怨報復，但他知道自己身材魁武，會注意坐姿，不可能碰到小蘭，且當時正值疫情期間，更不可能觸摸到小蘭。

不過小蘭卻向警方證稱，吳男坐在靠窗處，她坐在走道的位置，她一上車就閉眼休息，但因為一直感覺到有人在碰她的腳，才會瞇眼裝睡，卻看到吳男先是搓揉雙掌，以右手掌滑過她的大腿，再以同樣的方式觸摸她的左腳腳踝。

一審，花蓮地院審理後認為小蘭前後證述一致，審酌2人素不相識，小蘭應無設詞誣陷吳男的動機與必要，且當時該車次的列車長也向法官指出，確實有女性乘客向他表示被男乘客故意碰觸腳踝一事，且其當時有驚慌害怕等狀態，讓法官認為碩士畢業擔任教師的吳男確實有性騷擾的行為，依法判其有期徒刑2月，得易科罰金。吳男不服提上訴，二審上演逆轉，改判吳男無罪。

花蓮高分院審理後，卻認為當時正值疫情期間，政府強制規範民眾外出皆須配戴口罩，認為列車長要如何從戴口罩的小蘭臉上，判斷出其有驚慌、恐懼等情緒，顯然有疑義。此外，法官也重新審酌小蘭證詞發現，小蘭一開始向朋友指出，被吳男摸到「腳踝」，其和列車長投訴時也僅指出有被摸到「腳踝」，並沒有提到被吳男摸大腿外側3到4次的騷擾事實，認為其前後證詞不一，原審中也多為小蘭單一指訴，並沒有其他補強證據可以佐證小蘭的指訴可信，認為難以有瑕疵的單一指訴，認定吳男有性騷擾的行為，原審判決有誤，撤銷原判決，改判吳男無罪。

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