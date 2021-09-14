E奶網紅潘緣涉跨境運毒！　操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

記者張君豪／台北報導

正妹網紅潘緣2019年5月曾透過臉書《爆料公社》PO文，指控某保護動物團體欺騙說要愛心領養狗，最後卻讓狗被轉讓多手，流落賭場遭人虐打，身上滿佈穿刺傷口，雙方鬧上新聞版面，孰料，擁有36E豪乳的潘緣居然是跨國運毒主嫌！刑事局偵四大隊14日宣布逮捕潘緣涉嫌透過加密通訊軟體「TELEGRAM」指揮操盤跨境運毒，警方在國境端前後查扣8公斤大麻毒品、並在其住處1.2公斤大麻。

▲爆乳女網紅潘緣涉嫌跨境走私大麻毒品、14日遭刑事局逮捕調查。（圖／記者張君豪翻攝）

▲爆乳女網紅潘緣涉嫌跨境走私大麻毒品、14日遭刑事局逮捕調查。（圖／記者張君豪翻攝）



刑事局偵四大隊今年7月間查獲陳男涉嫌涉嫌從國外以茶葉罐包裝偽裝，運輸約2公斤大麻包裹進入台灣，因跨境運毒案情重大，刑事局會同新北市刑大偵四隊第二隊成立專案小組，報請桃園地檢署水股洪檢察官榮甫指揮溯源偵辦、展開調查。

▲爆乳女網紅潘緣涉嫌跨境走私大麻毒品、14日遭刑事局逮捕調查。（圖／記者張君豪翻攝）

警方接獲物流業檢舉，指稱有跨國入境包裹經常無法投遞，寄貨人經常三、四度變更收貨地址、收貨人，警方暗中調查發現跨境包裹裡面都是大麻，從今年初迄今暗中查扣該集團從美國進口大麻8公斤，並掌握部分收貨買家。

專案小組發現、主嫌聯絡買家都透過加密通訊軟體「TELEGRAM」以限時訊息傳送，交貨時會先以假地址、假收貨人讓物流公司白跑，藉此測試大麻包裹是否遭警方監控，之後再透過傳送經緯度編碼，把大麻放到郊山產業道路、廢棄工廠，讓買家自行輸入GoogleMap按圖尋找，彷彿訓練買家玩「野外定向遊戲」藉著加密訊息、經緯度提示等多重斷點規避追查。

▲爆乳女網紅潘緣涉嫌跨境走私大麻毒品、14日遭刑事局逮捕調查。（圖／記者張君豪翻攝）

更厲害的是，潘女收取販毒金額只用虛擬貨幣錢包，且只收比特、泰達、乙太等知名數位虛擬貨幣，且拒絕透露加密電子錢包帳戶，讓警方難以追查；所幸刑事局幹員從查扣買大麻用戶手機進行數位解析，還原加密通訊軟體群組資訊，並透過交易時序追溯監視器畫面，鎖定家住新北市三重區的網紅潘緣（25歲）涉案。

專案小組13日持搜索票、拘票到新北地區執行搜索，到三重區拘提女網紅潘緣、及家住新店區的下游買家何男（35歲）2人到案，現場查扣手機4支、疑似大麻菸草(毛重1.2公斤)、吸食器5組、電子煙油1罐、霧化器1支、電腦1臺等贓證物，14日下午警詢完成後，依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

刑事局呼籲：大麻屬列管二級毒品，按毒品危害防制條例第4條第2項規定，製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科新臺幣一千五百萬元以下罰金。刑責相當嚴重，切勿以身試法。

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