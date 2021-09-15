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宏都拉斯邦交拉警報？　蔡英文談話強調「台宏醫療、經濟互動」

▲▼總統蔡英文。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

台灣位於中美洲的友邦宏都拉斯11月舉行總統大選，主要反對黨拋出當選就與中國建交的政見。總統蔡英文15日參與「中美洲獨立200週年」線上慶祝活動時談及，台宏兩國的邦誼，以及醫療、經濟上的交流。

宏都拉斯的主要在野黨「自由重建黨」，在這次總統大選，拋出當選就與中國建交的政見，這也意味著屆時會與台灣斷交。對此，也讓外界擔心台灣與宏都拉斯邦交亮起黃燈。

蔡英文15日以錄影方式為「中美洲獨立200週年」線上慶祝活動致詞時表示，過去一年多來，台灣和中美洲友邦互相扶持，分享防疫經驗及物資，共同面對疫情的挑戰，在各個領域的交流也沒有因疫情而停止，反而更加深合作。

蔡英文舉例，台灣跟瓜地馬拉的商品物流，越來越密切，今年五月共同簽署《優質企業相互承認協議》，讓通關流程更加簡便，商品進出口更快速，雙邊經貿關係也進一步提升。

蔡英文說，過去幾年來，台灣和尼加拉瓜合作推動產品創新，也獲得不錯的成效，今年更推動「創新經濟輔導計畫」，一起協助當地產業升級。

至於台灣與宏都拉斯的關係，蔡英文表示，台灣和宏都拉斯強化了醫療交流，今年簽署合作協定，將提升在地醫院的資訊系統技術，來提供更好的醫療品質。

蔡英文說，總部位於宏都拉斯的「中美洲經濟整合銀行」，今年來台灣設立國家辦事處，這是第一個在台灣設立分支機構的政府間國際組織。

蔡英文認為，在這個基礎上，未來台灣和中美洲友邦，在經貿及金融領域的互動，將會更加緊密。她強調，會跟各友邦朋友繼續努力，不論是官方或民間，共同促進更多的合作交流。

蔡英文指出，台灣和中美洲友邦的留學生計畫，即使在疫情下也持續進行中，透過年輕朋友的交流互動，不僅能讓雙方更了解彼此的文化，也能讓台灣和中美洲友邦的情誼，更加深厚。

 

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