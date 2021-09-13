漢光37號演習今展開　蔡英文：肯定國軍精實操練又兼顧防疫

▲生物疫病醫療演練，模擬共軍生化戰。（圖／軍聞社提供）



記者杜冠霖／台北報導

漢光37號實兵演習於13日展開為期5天的軍演。根據規劃，13、14日先進行整體防空、戰力保存的戰術作為；對此，總統蔡英文表示，一年一度的漢光演習，是國軍訓練成效的總驗收，「國軍一面兼顧防疫，一面維持精實的操演，我非常肯定。」

蔡英文13日在臉書發文表示，今天是漢光演習實兵驗證的第一天，一年一度的漢光演習，是國軍訓練成效的總驗收。每年，國軍所有軍種、所有單位都會依照戰時狀況來進行演練，24小時都不會間斷，「在疫情影響下，國軍一面兼顧防疫，一面維持精實的操演，我非常肯定。」

蔡英文指出，第一天的演習，重點除了「重要目標防護」、「戰力保存」外，也進行生物疫病醫療演練，模擬遭受生物戰劑攻擊時的應變。雖然南部下大雨，但還是看到了弟兄姊妹依序完成人員、車輛、裝備的除污，以及傷患檢傷分類、救治、後送等一連串的應變處置，「這樣的演練，構成了我們國家安全堅實的基礎。」

對於漢光演習，蔡英文表示，接下來還有佳冬戰備道戰機起降、聯合反登陸實彈射擊、城鎮作戰等科目將要依序展開，「這是一場國軍戰訓的考驗，也是台灣向世界展現守護家園決心的時刻，請大家一起替國軍加油！」

▼生物疫病醫療演練，模擬共軍生化戰。（圖／軍聞社提供）

