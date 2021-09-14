拒戴口罩大鬧自強號　中年男嗆：蔡英文出來講！被強制架離

▲49歲陳姓男子在列車上堅持不肯戴上口罩，並怒嗆查處的鐵路警察飆罵，最後被警方強制架下車，帶往台南分鐵所依法告發移送裁罰。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

國內疫情因Delta病毒疫情警戒升溫，民眾出門一定要戴口罩，更不用說大眾交通工具，13日上午台南傳出1名陳姓男子在自強號列車上堅不戴口罩，鐵路警察與列車長上前勸阻，陳男仍拒不戴罩還出言怒嗆：「叫蔡英文和蘇貞昌出來講！」、「有種拿槍打掉我」，員警見狀強制將他架離座位，才結束這場鬧劇。

▲台南分駐所警方到場勸陳男戴口罩，陳男拒絕，說口罩他無法呼吸，警方請陳男下車，他也拒不配合，並以台語嗆警方「用槍將他打掉」。（圖／翻攝網路）

據了解，13日上午6時40分許，台鐵108次自強號在台南站時，一名陳姓男子因沒戴口罩，列車長發現上前勸導請他戴上口罩，但陳男卻屢勸不聽，只好通報鐵路警察前來處理。台南分駐所警方到場勸陳男戴口罩，陳男拒絕，說口罩他無法呼吸，警方請陳男下車，他也拒不配合，以台語嗆警方「用槍將他打掉」。

員警輕拉陳男，陳男就怒斥警方不要拉他、不要動他、放開他，一直嗆警「你拿槍押我，我就走，有種上膛我就走」、「將他打掉」，陳男更對警方飆罵髒話，揚言「叫蔡英文和蘇貞昌出來講！」，警方說這樣會延誤整列車的行車時間，陳男還說叫「整部車都不要動」，還說一定要送他到新營。

員警見陳男「撸來撸去」根本無法溝通，立即採發強制行動，將陳男架離座位帶下列車，帶回台南分駐所查處。

鐵路警局台南分駐所指出，13日上午6時40分許，台鐵108次列車即將駛進台南站，台南分駐所值班員警接獲台南站服務台通報，該108次列車上有旅客違反傳染病防治法未戴口罩、勸導不聽，警方馬上派員上車查處。

經查49歲陳姓旅客（台南市人)搭乘對號列車未依規定配戴口罩，經108次自強號范姓列車長發現並勸導不聽，通報台南站服務台，請台南分駐所派員處理。警方到場，陳男情緒仍然相當激動、並且不願意配合戴好口罩，經列車長當場解除運送契約後，員警強制其離車。經查驗陳男身份資料，並告知其行為已違反傳染病防治法，當場開立查處違反傳染病防治法舉發通知書，陳男收受通知書後自行離去。警方將依法檢附相關證據，全案依違反傳染病防治法第37條及第70條第1項函送台南市政府衛生局裁處。

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