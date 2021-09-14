遭國民黨考紀會調查　張亞中5聲明：比蔡英文鬥賴清德還粗暴

▲國民黨主席參選人張亞中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席候選人張亞中在電視辯論會後網路聲量急速竄起，不過因為他多次攻擊朱立倫，涉嫌黨內競選公約，遭移請中央考核紀律委員會調查。對此，張亞中今（14日）發出聲明表示，若因為民調走高，就要被送考紀會，甚而可能會被沒收參選資格，這比民進黨初選蔡英文鬥賴清德還要粗暴。

張亞中書面聲明：

我參與這場黨主席選舉，是為了讓中國國民黨贏得尊敬，進而贏得2022，並在2024重返執政，但是，今天黨中央的決定，這還是我一生奉獻、鍾愛、值得尊敬的中國國民黨嗎？

第一，質疑考紀會的程序及結果，以及同時要求黨中央必須有人負起政治責任。

本人何錯之有？提出的所有質疑都是可受公評，而且都是有關黨魂之事。考紀會想拿到亂砍，完全違背民主原則。

有關三張借款的本票案。如果沒有張亞中當時主動請纓募款，就沒有今天這個毫無意義的本票風波。更無今日要送考紀會的所謂「支票案」。我當年沒有任何黨職、政職，只是一名普通的黨員，但在黨員財務危難時，我義無反顧，挺身而出。今天黨在指責我張亞中的同時，當年黨的財務最艱困時刻，你們在哪裡？你們背後不都是有財團，有金主嗎？我不奢求你們像柱柱姐一樣，謝謝我張亞中，但是反過頭藉此事攻擊我，還有天理公道可言嗎？

根據朱立倫所發聲明，他打電話給代理主席蔣根煌 ，希望撤回決議。這個過程可以嗎？ 朱立倫參選人以何立場打給代理主席，介入黨務程序，沒有違反選務中立嗎？

在九月廿五日前，有四場政見發表 ，現在暫停。如果調查結束，是不是要四場辦完再舉行投票 這是程序問題，程序不完備，對本黨好嗎？剝奪參選人發表政見的機會，對嗎？對黨員尊重嗎？

第二，針對維基解密說明。

黨主席對黨與國家的忠誠是不容質疑。不只是我，任何黨員都有權利要求了解。我要求朱解釋，這是可受公評的事。怎麼會是惡意攻擊？十年前的報導全文如下；

「WikiLeaks（維基解密網站，成立於2006年）關於台灣的部分（主要是AIT的文件），有許多則被翻譯和公布在「台灣版維基解密網站」，從而揭露許多不為人知的政壇內幕。根據該網站資料，整個「維基解密」的電文總數有256,187件，其中美國在台協會（AIT）有3,456件。但因為資料非常龐大，目前只有112篇被完整譯出。其中可以從標題查詢「朱立倫」的有6篇。

為什麼要提到朱立倫？因為從這6篇資料（如果可信的話），可以看出朱立倫（紐約大學博士，時任桃園縣長）和AIT有相當密切的關係，並向AIT提供大量的政壇資訊，內容相當廣泛。而且朱立倫與AIT官員（有好幾則可以看出是AIT處長楊甦棣，Stephen M. Young）有多次會談，而楊甦棣也對朱立倫相當看好，認為他是「一個正在上昇的政治明星」，在2016年台灣總統選舉中，「有潛力成為國民黨的候選人」。這更令人懷疑：朱立倫有什麼特殊身分？「台灣版維基解密」就指朱是「美國線民」。

第三，鄭照新的事。

國民黨文傳會副主委鄭照新聲明指出，「國民黨主席候選人朱立倫在中常會多次離席爭議，會議主席蔣根煌發出的聲明是由應迴避之陣營代為發布，中常會和稀泥，會議過程比小學班會還兒戲，使黨形象重傷，他決定辭去文傳會副主委職務，希望喚起黨魂。」

鄭照新的道德勇氣令人佩服，這樣我們黨員應有的氣魄，如果我當選黨主席，會重用鄭照新等這樣的優秀青壯黨員。

第四，朱立倫在上海的事。

本黨自李登輝以後逐漸喪失了理念，對於中國國民黨的黨名，要不要再用「中國」，或應改名為「台灣國民黨」。這是個對黨信念的大是大非問題。

2005年連戰主席與胡錦濤見面後，在北京大學舉辦演講，當時的背板，對連戰的稱呼是中國國民黨主席。但是2015年朱立倫主席在國共論壇後，在上海復旦大學的「與青年同學有約」的背板上只有朱立倫，而沒有中國國民黨主席五個字。「中國國民黨」五個字，在中國大陸應非禁忌，請問朱前主席，當時為何不使用？

第五，談兩岸論述。

解除兩岸敵對狀態、創造兩岸和平，三個有利：對台灣人民有利，對本黨有利，對赢得2024年有利。朱江二人的兩岸論述，不僅不能解除兩敵對狀態，反而會有兩個不利：一是使本黨失去在兩岸中的角色，二是使本黨失去愛台灣的話語權，這會讓本黨難以翻身。