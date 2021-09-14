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遭國民黨考紀會調查　張亞中5聲明：比蔡英文鬥賴清德還粗暴

▲▼國民黨主席參選人張亞中針對黨中央將張亞中送考紀會及暫停政見會召開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨主席參選人張亞中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席候選人張亞中在電視辯論會後網路聲量急速竄起，不過因為他多次攻擊朱立倫，涉嫌黨內競選公約，遭移請中央考核紀律委員會調查。對此，張亞中今（14日）發出聲明表示，若因為民調走高，就要被送考紀會，甚而可能會被沒收參選資格，這比民進黨初選蔡英文鬥賴清德還要粗暴。

張亞中書面聲明：

我參與這場黨主席選舉，是為了讓中國國民黨贏得尊敬，進而贏得2022，並在2024重返執政，但是，今天黨中央的決定，這還是我一生奉獻、鍾愛、值得尊敬的中國國民黨嗎？

第一，質疑考紀會的程序及結果，以及同時要求黨中央必須有人負起政治責任。

本人何錯之有？提出的所有質疑都是可受公評，而且都是有關黨魂之事。考紀會想拿到亂砍，完全違背民主原則。

有關三張借款的本票案。如果沒有張亞中當時主動請纓募款，就沒有今天這個毫無意義的本票風波。更無今日要送考紀會的所謂「支票案」。我當年沒有任何黨職、政職，只是一名普通的黨員，但在黨員財務危難時，我義無反顧，挺身而出。今天黨在指責我張亞中的同時，當年黨的財務最艱困時刻，你們在哪裡？你們背後不都是有財團，有金主嗎？我不奢求你們像柱柱姐一樣，謝謝我張亞中，但是反過頭藉此事攻擊我，還有天理公道可言嗎？

根據朱立倫所發聲明，他打電話給代理主席蔣根煌 ，希望撤回決議。這個過程可以嗎？ 朱立倫參選人以何立場打給代理主席，介入黨務程序，沒有違反選務中立嗎？

在九月廿五日前，有四場政見發表 ，現在暫停。如果調查結束，是不是要四場辦完再舉行投票 這是程序問題，程序不完備，對本黨好嗎？剝奪參選人發表政見的機會，對嗎？對黨員尊重嗎？

第二，針對維基解密說明。

黨主席對黨與國家的忠誠是不容質疑。不只是我，任何黨員都有權利要求了解。我要求朱解釋，這是可受公評的事。怎麼會是惡意攻擊？十年前的報導全文如下；

「WikiLeaks（維基解密網站，成立於2006年）關於台灣的部分（主要是AIT的文件），有許多則被翻譯和公布在「台灣版維基解密網站」，從而揭露許多不為人知的政壇內幕。根據該網站資料，整個「維基解密」的電文總數有256,187件，其中美國在台協會（AIT）有3,456件。但因為資料非常龐大，目前只有112篇被完整譯出。其中可以從標題查詢「朱立倫」的有6篇。

為什麼要提到朱立倫？因為從這6篇資料（如果可信的話），可以看出朱立倫（紐約大學博士，時任桃園縣長）和AIT有相當密切的關係，並向AIT提供大量的政壇資訊，內容相當廣泛。而且朱立倫與AIT官員（有好幾則可以看出是AIT處長楊甦棣，Stephen M. Young）有多次會談，而楊甦棣也對朱立倫相當看好，認為他是「一個正在上昇的政治明星」，在2016年台灣總統選舉中，「有潛力成為國民黨的候選人」。這更令人懷疑：朱立倫有什麼特殊身分？「台灣版維基解密」就指朱是「美國線民」。

第三，鄭照新的事。

國民黨文傳會副主委鄭照新聲明指出，「國民黨主席候選人朱立倫在中常會多次離席爭議，會議主席蔣根煌發出的聲明是由應迴避之陣營代為發布，中常會和稀泥，會議過程比小學班會還兒戲，使黨形象重傷，他決定辭去文傳會副主委職務，希望喚起黨魂。」

鄭照新的道德勇氣令人佩服，這樣我們黨員應有的氣魄，如果我當選黨主席，會重用鄭照新等這樣的優秀青壯黨員。

第四，朱立倫在上海的事。

本黨自李登輝以後逐漸喪失了理念，對於中國國民黨的黨名，要不要再用「中國」，或應改名為「台灣國民黨」。這是個對黨信念的大是大非問題。

2005年連戰主席與胡錦濤見面後，在北京大學舉辦演講，當時的背板，對連戰的稱呼是中國國民黨主席。但是2015年朱立倫主席在國共論壇後，在上海復旦大學的「與青年同學有約」的背板上只有朱立倫，而沒有中國國民黨主席五個字。「中國國民黨」五個字，在中國大陸應非禁忌，請問朱前主席，當時為何不使用？

第五，談兩岸論述。

解除兩岸敵對狀態、創造兩岸和平，三個有利：對台灣人民有利，對本黨有利，對赢得2024年有利。朱江二人的兩岸論述，不僅不能解除兩敵對狀態，反而會有兩個不利：一是使本黨失去在兩岸中的角色，二是使本黨失去愛台灣的話語權，這會讓本黨難以翻身。

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