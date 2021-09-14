推動0到6歲國家跟你一起養　蔡英文：2024前每年挹注至少1000億！

▲蔡英文推育兒政策。（圖／翻攝蔡英文臉書）



記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文今（14日）偕同新竹市長林智堅、立委柯建銘參訪新竹市華德福非營利幼兒園，蔡英文表示，可以看見林智堅新竹隊的夥伴，把優質的教育體系引入平價的公共服務系統，「中央也會持續推動0到6歲國家跟你一起養政策，預計2024年前，每年挹注至少1000億元！」

蔡英文14日在臉書發文表示，開學已經兩週了，因為疫情的關係暑假特別漫長，各位爸媽都辛苦了。今天到新竹市，參觀即將完工的華德福非營利幼兒園，「看見林智堅和新竹隊的夥伴，把優質的教育體系引入平價的公共服務系統，展現出打造兒童友善城市的巧思和用心。」

蔡英文指出，不只新竹隊是神隊友，中央也持續推動0到6歲國家跟你一起養政策，預計2024年前，每年挹注至少1000億元經費，這是史上最大的增幅。

對於政策經費規劃，蔡英文表示，這些經費將用在增加公共化幼兒園、降低就學費用、提高育兒津貼等，就增加公共化幼兒園部分，將以增加3000班為目標，目前推動到2134班，達成率超過七成。

蔡英文表示，就降低就學費用部分，今年八月起，就讀幼兒園的小朋友，公立每月就學費用不超過1500元、非營利不超過2500元、準公共不超過3500元，比去年再減少了1000元、八月起，育兒津貼也將提高到每月3500元，明年八月再增加到5000元，「減輕育兒負擔，當爸媽的神隊友，創造友善育兒環境，我們繼續來努力！」