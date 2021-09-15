果粉喊2關鍵「宣布Mini大勝」　對iPhone 13 Pro失望：很尷尬

▲iPhone 13與iPhone 13 mini有3種儲存容量規格。（圖／取自APPLE發布會）

記者周亭瑋／綜合報導

萬眾矚目iPhone 13系列手機登場，最低售價2萬5900元就能入手，而在續航力、儲存容量上也有感升級；不過，就有網友點出2關鍵，直言對iPhone 13 Pro很失望，同時高喊「我宣布Mini大勝！」

果粉在看完凌晨1點舉行的秋季發表會後，驚呆直問「蘋果這次iPhone 13 Pro怎麼了？我覺得端出這種東西，還用這樣的Slogan，令人感到非常的尷尬，真的很Pro嗎？」

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他忍不住吐槽，「13 Pro有的東西，除了CPU外，他廠都有了，結果這代蘋果還是沒有側面指紋、縮瀏海、Type-C，本以為至少Pro要有吧，哪知萬眾期待的指紋和Type-C，居然加在Mini身上。我在這裡宣布Mini大勝。」

▲iPhone 13 pro。（圖／取自APPLE發布會）

對此，鄉民紛紛回應，「那個電影自動變焦是業界首創不夠嗎」、「價格夠Pro就行」、「在家上班的結果，笑死」、「廢到笑，反正果粉買單」、「反指標又要出現了」、「只要我不尷尬，尷尬的就是別人」。

另外，不少內行也表達看法，「Pro系列不上TypeC是硬傷，攝影機畫面不能即時導出、回放給導演看，要拿來拍電影實在太牽強」、「指紋對蘋果來說，等級明顯不如FaceID，瀏海有縮不是嗎？然後要TypeC的話，肯定得全系上TypeC吧，不然無印會很尷尬」、「同意Pro要上TypeC，線材整合容易、介面速率高，專業設備支援度才會提高，才能稱得上Pro！否則就淪為『拍Vlog而已幹麻要Pro』的尷尬處境」、「導演早就用AirDrop傳到iPad Pro了，誰跟你在意要不要TypeC」。

不過，iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max中，採用5核心CPU，相較其他家同階智慧型手機，擁有快50％的效能；另外，這系列均是A15晶片和CPU核心，但因GPU的不同，使得2款高階機款在進行遊戲時，體驗會更上一層樓。