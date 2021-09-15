iPhone 13怎樣才不被嘴？鄉民求「1經典設計」回歸：這次被罵活該

▲iPhone 13 Pro鏡頭升級。（圖／翻攝蘋果發表會直播）



記者黃可昀／綜合報導

iPhone 13全系列15日凌晨在記者會亮相，不過新品不如果粉們的期待，整場看下來缺乏亮點與新意，網路也出現一波批評聲浪。有鄉民好奇，這次 iPhone 13 未達果粉心中預期，「如果你各位是蘋果決策者，會放什麼功能在iPhone 13讓鄉民閉嘴？」

原PO在PTT表示，蘋果記者會結束後，不少人認為 iPhone 13 沒有什麼突破性的設計，大多都是現有的配備升級，呼聲最高的「指紋辨識」這次還是沒有被採用，他很好奇在果粉心目中，哪個功能是最吸引人最有賣點的，「放什麼功能才不會被嘴爆？」

底下留言仍許多鄉民喊「指紋辨識」，畢竟現在各國都整天戴口罩，指紋辨識的功能比Face ID來得實用，「頻下指紋」、「Touch ID」、「指紋解鎖吧」、「明明就有Touch ID和TYPE C接口，但就是不放在iphone13上，被罵活該。」此外，螢幕上方的「瀏海」仍為人詬病，「瀏海去除」、「去掉瀏海對果粉來說才是救贖」、「去瀏海，100w快充。」

▲iPhone 13系列價格。（圖／記者曾筠淇製）



據了解，這次 iPhone13 和12系列一樣有4種規格，在顏色部分蘋果也下了功夫，iPhone 13與iPhone 13 mini有粉紅、藍、午夜、星光、紅5色可選；iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max則有石墨色、金色、銀色及天峰藍4種顏色。影像錄影功能全面升級，Pro系列有3倍光學變焦、光圈加大進光量增9.2%、提高快門速度、超廣角鏡頭，並推出新容量1TB版本。