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「神速拿到iPhone 13」方法曝光　果粉認證：可現場取貨

▲▼iPhone 13（圖／翻攝蘋果官網）

▲iPhone 13搭載A15晶片，續航力也大提升！（圖／翻攝蘋果官網）

網搜小組／劉維榛報導

蘋果iPhone 13系列機款亮相，台灣時間24日發售，且最低2萬2900元就能入手，預計將帶來新一波換機潮，不過有鄉民好奇拋問，「官網訂購還是直營店排隊訂購，哪一個會比較快拿到新產品呢？」資深果粉正解，當然是在官網預購，並加碼曝神速拿貨方法，「可以每天刷官網碰運氣，看有沒有現場取貨的庫存！」

iPhone 13暴動問世，《ETtoday新聞雲》也整理出價格懶人包《「iPhone 13全系列」價格、顏色一次看　果粉嗨：最便宜不到2萬3》，機款／顏色／容量／價格如下：

iPhone 13 mini

粉紅色、藍色、午夜色、星光色、紅色（PRODUCT）
128GB｜2萬2900元
256GB｜2萬6400元
512GB｜3萬3400元

iPhone 13

粉紅色、藍色、午夜色、星光色、紅色（PRODUCT）
128GB｜2萬5900元
256GB｜2萬9400元
512GB｜3萬6400元

iPhone 13 Pro

天峰藍色、銀色、金色、石墨色
128GB｜3萬2900元
256GB｜3萬6400元
512GB｜4萬3400元
1TB　 ｜5萬400元

iPhone 13 Max

天峰藍色、銀色、金色、石墨色
128GB｜3萬6900元
256GB｜4萬400元
512GB｜4萬7400元
1TB　 ｜5萬4400元

▲▼iPhone 13系列價格。（圖／記者曾筠淇製）

▲iPhone 13系列價格出爐。（製圖／記者曾筠淇）

▲▼iPhone 13新顏色及特點。（圖／翻攝蘋果發表會直播）

▲iPhone 13新色曝光。（圖／翻攝蘋果發表會直播）

iPhone 13系列預計17日晚間8時開放預購，24日正式發售，若搶得到門市現貨，當天果粉當日就能超嗨開箱。對此，有網友在PTT的iOS版求問，「官網訂購還是直營店排隊訂購，哪一個會比較快拿到新產品呢？還是我大中華電信最快呢？」

文章曝光後，果粉們一致大推官網購機，並曝光購買秘訣，「絕對官網，現在沒人綁機了」、「電信都超慢的」、「官網實際到貨時間，會比預計的快幾天」、「官網買+1，綁約不但慢而且電信商還會硬塞你用不到的」、「印象中直營店在發售後前幾天，都只會開放給官網取貨，要過一陣子才會有現貨，可以每天刷官網碰運氣看有沒有現場取貨的庫存」

不過有內行直言，iPhone 13沒想像中的大進化，不如買iPhone 12，可撿一波優惠，「買現貨i12比較便宜，差異只有拍照」、「不用搶吧！跟i12差沒多少啊」。

▲▼iPhone 13哪裡買最讚？網友大推蘋果官網 加碼曝購買祕訣（圖／翻攝PTT）

▲網友最推官網購機！（圖／翻攝PTT）

本站報導《iPhone 12大跳水！　蘋果官網最新價格一次看》，蘋果官網隨著iPhone 13的亮相，馬上讓iPhone 12價格大跳水，一次調降4000元，iPhone 12 mini 64GB 從原價23900元，降至19900元，降幅約17％；iPhone 12 64GB，從原價26900元降至22900元，同樣降了4000元。iPhone 12 256GB也從32000元，降價到28000元。

▼不少果粉寧願買iPhone 12。（製圖／記者葉國吏）

▲▼iPhone 12降價。（製圖／記者葉國吏）

►超低價！一家五口住礁溪兆品爽玩兩天

ET快訊
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「iPhone 13系列」價格、顏色一次看　最便宜不到2萬3

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