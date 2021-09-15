iPhone 13台日售價曝光　「這規格」差3700元！僅23%日人想換新機

▲iPhone 13 Pro有石墨色、金色、銀色及遠峰藍4種顏色。（圖／翻攝自直播／蘋果發表會）



記者張方瑀／綜合報導

美國蘋果公司（Apple Inc.）在台灣時間15日凌晨1時舉辦秋季發表會，公布iPhone 13新系列手機。不過日本媒體調查發現，僅有23％的人想要購入新機，其中想從Android手機跳槽的人更不到10％。日本網友也發現，iPhone 13系列手機的重量都比12系列還要重。另外，日本訂價也略低於台灣。

日本《bitWave》網站針對1000名10至60歲的民眾進行調查，結果發現僅有23.3％的人有意願購買iPhone 13。若細分為原本使用的機型來看，有27.9％的iPhone使用者願意換新機，但僅有8.4％的Android使用者願意跳槽。

願意購入iPhone 13新系列的理由包含「電池容量增加」、「先前使用iPhone舊系列想換新機」、「忠實果粉新機必購入」等。而不願意購買的原因則有「不習慣iOS系統」、「價格太高昂」、「功能太多沒信心使用」等。

▲iPhone 13與12重量差異。（製表／記者張方瑀）



《GIZMODO》網站則提到，iPhone 13系列手機的重量都比12系列還要重，平均重了11.5g。另外日本訂價也略低於台灣，差異最大的則是iPhone 13 Pro Max的1TB容量，價格差到約3724元。

▲iPhone 13與12台日價格差異。（製表／記者張方瑀）